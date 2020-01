Gepensioneerde Jan (66) weer voor de klas: 'Eigenlijk was ik van plan lekker uit te rusten'

Jan Bilgoe is al met pensioen, maar staat toch weer voor de klas op de Shri Vishnu School in Den Haag | Foto: Omroep West

Vorig jaar ging hij met vervroegd pensioen, toch staat de 66-jarige Jan Bilgoe nu weer iedere donderdag voor de klas. Vanwege het lerarentekort in het basisonderwijs doen steeds meer scholen een beroep op gepensioneerden. 'Ik was van plan om uit te rusten, maar had ook gezegd dat ze me konden bellen als de nood hoog was', aldus Bilgoe.

Hij mag dan wel 'nieuw' zijn, eigenlijk loopt Bilgoe al ruim 25 jaar rond op de Shri Vishnu School in Den Haag. Toen hij vorig jaar met pensioen ging, was hij eerst van plan eens goed uit te rusten. Maar ze konden altijd bellen als ze mensen nodig hadden. En dat deed de school.

Nu staat Bilgoe elke donderdag voor groep 3. Hij leert de kinderen lezen en schrijven en vindt het heerlijk om weer met kinderen te werken. 'Ik geniet ervan dat ik ze iets kan leren', vertelt de pensionado. 'Sommige kinderen konden aan het begin van het jaar nog maar een paar woorden lezen, maar nu hele zinnen. Dat maakt mij echt blij!'

'35 jaar ervaring is een cadeautje'

Vanwege het lerarentekort in het basisonderwijs doen steeds meer scholen een beroep op gepensioneerde docenten. Op zijn school is Bilgoe niet de enige pensionado die weer voor de klas staat, vertelt schoolvoorzitter Rajesh Ramnewash. 'Door een structureel tekort aan docenten, vallen er gaten in het lesrooster.'

Voor scholen is het aantrekkelijk om oud-werknemers terug te vragen om die gaten op te vullen, beaamt ook Ramnewash. 'We vinden het heel fijn dat zulke ervaren senioren ons willen helpen om de school in ieder geval te laten doordraaien. Ze zijn heel waardevol voor ons, 35 jaar ervaring vinden we een cadeautje.'

Pabo niet aantrekkelijk

Een duurzame oplossing is het inzetten van senioren niet. Volgens Bilgoe moet het daarom weer aantrekkelijk worden om naar de pabo te gaan. 'Leraren hebben veel moeten inleveren afgelopen jaren', vertelt hij. 'Salarissen zijn de afgelopen tien jaar hetzelfde gebleven, de werkdruk is hoog, groepen worden groter, eisen van ouders hoger en de administratieve rompslomp helpt ook niet mee.'

En dat moet dus anders, vindt Bilgoe. Hij is niet de enige. Maandag presenteerden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere een noodplan aan verantwoordelijk minister van Onderwijs Arie Slob. Daarin wordt opgeroepen tot 'onorthodoxe maatregelen' om het lerarentekort aan te pakken, zoals grotere klassen, een vierdaagse lesweek en onbevoegde leraren voor de klas. Maandagmiddag werd bekend dat de minister de hoofdlijnen omarmt en grote steden op ongeveer 9 miljoen euro kunnen rekenen om het lerarentekort aan te pakken.

'Leraar is een soort manager'

Voorlopig zal het bestuur van de Shri Vishnu School in Den Haag de 66-jarige Bilgoe nog hard nodig hebben. Heel erg vindt hij dat gelukkig niet: ‘Het is echt wel weer leuk om onder de leerlingen te zijn', zegt hij. 'In de klas ben je eigenlijk een soort manager. Als je jouw groep op een leuke manier kan begeleiden, dan heb je er gewoon heel veel plezier in!'

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari opnieuw te gaan staken. 'Na alle demonstraties heeft het kabinet nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld voor het onderwijs. We voeren de druk op, de actiebereidheid is enorm', zei AOb-voorzitter Eugenie Stolk ten tijde van de oproep in november.

LEES OOK: Oproep tot tweedaagse lerarenstaking eind januari

Meldpunt: Ook een lerarentekort bij jou op school? Meld het bij Omroep West