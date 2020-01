Tunnelboor RijnlandRoute weer boven de grond

Om de aankomst van Gaia in goede banen te leiden, werd de bouwkuip van de ontvangstschacht onder water gezet. Dat was nodig om tegendruk te bieden aan het grondwater buiten de bouwkuip. De tunnelboormachine is dus onder water aangekomen in de ontvangstschacht. Daarna werd de ruimte tussen de tunnelwand en de wand van de bouwput waterdicht gemaakt en kon het water stapsgewijs zakken.

Het boorteam is blij met de aankomst van Gaia | Foto: Provincie Zuid-Holland

Het graafwiel wordt in de komende weken gedemonteerd en over de weg terug vervoerd naar de startschacht bij de A4, waar de boor opnieuw in elkaar wordt gezet. In april gaat het boren van de tweede tunnelbuis van start.

Bijdragen een betere doorstroming

De RijnlandRoute is de nieuwe weg (N434) tussen Katwijk - via de A44 - en de A4 bij Leiden. De weg moet vooral problemen rondom huidige knelpunten oplossen en bijdragen aan een beter doorstroming van de regio Holland Rijnland, met name tussen Leiden en Katwijk.

De provincie Zuid -Holland maakte onderstaande timelapse

