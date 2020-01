Hoerenhondjes gezocht voor tentoonstelling 'Scheveningen (op z'n) hondjes'

De keramieken beestjes kwamen op de schoorsteenmantel of voor het raam staan. 'Oorspronkelijk betekent een hondje trouw, altijd samen, altijd verlangen. Zo zie je ze ook vaak in de schilderkunst terug', legt kunstenares en mede-curator Eline Janssens uit. Met zo’n zeemanssouvenir zei de gever 'Vergeet me niet'.

Vrouw met hond | Foto via Eline Janssens

Er zit ook een andere kant aan het verhaal. De meisjes die in die tijd in de keramische industrie werkten verdienden heel weinig. 'Het was armoe troef en dus werden niet alleen de hondjes verkocht, maar boden de meisjes ook andere diensten aan.' Een ander verhaal is dat prostituees de beeldjes gebruikten. Stonden ze met hun snuit naar buiten dan was de dame beschikbaar. Waren de hondjes gedraaid, dan was er een klant binnen. 'Vandaar de naam hoerenhondjes.'

Dik glanzend glazuur

'Of dat de waarheid is, we weten het niet zeker, maar het spreekt tot de verbeelding', aldus Janssens. Het dik glanzende glazuur en het goud waarmee de honden beschilderd waren kunnen ook bijgedragen hebben aan de naam. 'De beeldjes zijn heel figuratief, erg de smaak van het volk.'

Er moet in ieder geval op Scheveningen nog een aantal van die beeldjes staan. Muzee roept de Scheveningers die nog een setje (of een eenling) hebben zaterdag 29 februari en zaterdag 28 maart, tussen 11.00 en 15.00 uur langs te komen. De tentoonstelling Scheveningen (op z'n) hondjes is vanaf mei te zien in Muzee Scheveningen.