'Je voelt het, iedereen staat op scherp', bewoners gespannen na brand Wateringse Veld

Sinds de brand is de sfeer, volgens een aantal buurtbewoners, erg gespannen in de wijk. Alex van Es: 'Je voelt het, iedereen staat op scherp. Iedereen kijkt steeds in het rond en heeft het er nog over'. 'Mijn scooter staat ook niet meer buiten, maar in huis in de gang. Nee, je woont hier niet prettig', vult Vermeulen hem aan. Dat kan ook Mohamed Kabir beamen. Zijn auto ging die avond op 1 januari 2020 als eerste in vlammen op.

Dat gebeurt rond 19.45 uur. Kabir zit op dat moment nog te eten. Als zijn vrouw hem waarschuwt, rent hij meteen naar beneden. 'En toen zag ik dat mijn auto in brand stond. Natuurlijk schrikken, met name voor mijn gezin. Het gaat mij erom dat zij veilig zijn.' Al snel vatten de naastgelegen auto's ook vlam. Vermeulen zag het gebeuren: 'Het begon met een klein brandje, maar het ging zo snel. Het was doodeng!'

'Het is een wraakactie'

De auto's stonden geparkeerd onder een gemeenschappelijke overkapping. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom konden de bewoners boven de overkapping niet via de galerij naar buiten. De brandweer evacueerde ze uiteindelijk via de ramen. Twaalf bewoners ademden te veel rook in. Drie van hen raakten zwaargewond en negen lichtgewond.

Al snel denkt de politie dat er sprake is van brandstichting, maar tot op heden is er nog niemand opgepakt. Sommige bewoners denken dat hangjongeren in de buurt ermee te maken hebben. Zij zouden al langere tijd voor onrust zorgen. Een dag eerder zou een van hen nog aangesproken zijn op een andere autobrand. Daarom denkt de buurt dat het mogelijk om een wraakactie ging.

Haag Wonen in gesprek met bewoners

De politie weet van dit vermoeden en zegt met elk scenario rekening te houden. 'Een eventuele wraakactie is daar een van. Wij kijken inderdaad ook naar de autobranden die eerder in de wijk plaatsvonden en of die verband houden met de grote brand op 1 januari', vertelt een woordvoerder. De zaak heeft volgens de politie hoge prioriteit. 'Het gaat om een levensgevaarlijke situatie. Het onderzoek is nog in volle gang. Er zit nog steeds een groot team van zo'n twintig agenten op de zaak.'

Ook woningcorporatie Haag Wonen herkent de spanning in de wijk. 'Wij hebben hierover gesprekken gevoerd met de buurtbewoners. Openbare orde en veiligheid buiten het pand is met name een taak voor de politie, dus we staan in nauw contact met de wijkagent', aldus een woordvoerder. 'Daarnaast vragen we de bewoners ook zelf alert te zijn en anderen aan te spreken op ongewenst gedrag, maar ik realiseer mij ook dat niet iedereen dat durft.'

'Het is tijd voor actie'

De beheerder van de flat gaat op korte termijn de plek des onheils schoonvegen. Op dit moment staan er nog enkele gesmolten goederen, zoals een scooter en een fiets. De woordvoerder van Haag Wonen: 'Met een brief vragen we de bewoners hun spullen weg te halen zodat we met het herstelplan aan de slag kunnen gaan.' De schade aan het pand is groot dus het herstel kan, volgens Haag Wonen, nog maanden duren.

De bewoners hopen dat dat niet geldt voor het oppakken van de dader of daders. Kabir: 'Het is tijd voor actie!' Vermeulen:' Waarom blijf je wachten? Tot er nog wat gebeurt?'

