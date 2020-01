Getorpedeerde Boshuizen-speler: 'Zag in mijn ooghoek een projectiel op me afkomen'

Een video van een opstootje uit de wedstrijd tussen VC Vlissingen en het Leidse Boshuizen vindt gretig aftrek op social media. In het fragment is te zien hoe verdediger Sjoerd Winkelman door de Zeeuwse voetballer Milton Roemeratoe tegen de vlakte wordt gewerkt. 'Ik zag in mijn ooghoek een projectiel op me afkomen. Het leek wel een rugbywedstrijd.'

Het opstootje ontstond ongeveer een kwartier voor het eindsignaal bij een 1-1 stand. 'Het was tot dan toe een fysieke, maar faire wedstrijd. Een topper in de eerste klasse. In mijn ogen had ik een stevig duel met mijn tegenstander en toen sloeg de vlam in de pan. Ik kreeg een aardige knal. Maar op de beelden lijkt het heviger dan dat het was.'

De verdediger van Vlissingen moest nog een aardige sprint maken voordat hij bij Winkelman was. 'Ik had blijkbaar ruzie met zijn broer. Dus ik denk dat hij voor hem opkwam. Het hoort natuurlijk niet op een voetbalveld thuis. We spelen nog tegen ze in de competitie. Dan hoop ik dat het wat rustiger is.'

'Leuke terugreis'

De wedstrijd werd na de duw- en trekpartij tijdelijk gestaakt. Roemeratoe kreeg rood, evenals een reservekeeper van de Zeeuwen die zich met het opstootje had bemoeid. 'Uiteindelijk hebben we met 4-1 gewonnen', zegt Winkelman. 'We zijn niet meer de kantine ingegaan. Dat leek ons het verstandigst. We hadden een leuke terugreis met drie punten.'

Een dag later heeft hij amper nog last van de vreemde actie. 'Ik ben gewoon weer aan het werk en eigenlijk voel ik er niets meer van. We hebben gewonnen van een concurrent en zijn ingelopen op de koploper. Dat is wat nu telt.'