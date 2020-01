Sharwin 1 jaar na gasexplosie Jan van der Heijdenstraat: 'Heb het weggestopt achter in mijn hoofd'

De 29-jarige Sharwin kan het nog steeds moeilijk bevatten dat precies een jaar geleden om 16.08 uur plotseling zijn huis en de woningen van zijn twee buren verwoest werden door een explosie. Hij werd bedolven onder het puin. Even na middernacht werd hij onder de brokstukken vandaan gehaald door de hulpdiensten. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Uit onderzoek bleek later dat de explosie werd veroorzaakt door een scheur in een oude gasleiding.

Sharwin heeft nog steeds lichamelijke klachten: 'In de avond krijg ik last van zenuwpijnen in mijn benen, vooral mijn rechterbeen. Dat komt door de beknelling en de operaties', zegt Sharwin. Mentaal gaat het heel goed met hem. 'Ik heb het een plekje gegeven. Weggestopt achter in mijn hoofd. De psychiater en artsen zijn verbaasd dat ik er zo nuchter onder blijf. Maar ze waarschuwen dat ik er later nog last van kan krijgen.'

Schade nog steeds niet vastgesteld

Sharwin werkte voor de explosie als vuilnisman, maar dat lukt nu niet meer. Op de vraag of hij zijn werk mist, roept hij: 'Ja zeker! Dat was echt geweldig om te doen.' Sharwin zit nu in de ziektewet en moet afwachten in hoeverre hij wordt afgekeurd. 'Ik denk dat ik geen vuilnisman meer kan zijn', zegt hij met spijt in zijn stem.

De plek waar zijn huis en dat van zijn buren stond is een gapend gat. Nog steeds zijn de verzekeraars er niet uit hoe groot de schade is. 'Dat klinkt heel gek een jaar na dato, maar zo gaat dat', zegt de VVE-beheerder van de huizen Frank Leloux. Afgelopen vrijdag is er een architect komen kijken hoe de woningen herbouwd kunnen worden en wat de schade aan de aangrenzende huizen is. Als alles goed gaat kan de bouw dit voorjaar beginnen. Opmerkelijk is dat de nieuwe huizen wéér een gasaansluiting krijgen. Volgens Leloux is het woonblok nu eenmaal ingericht op gasgebruik en het is erg moeilijk om dat te veranderen.

Ravage na de verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag | Foto: ANP

Terug naar de Jan van der Heijdenstraat

Sharwin en zijn ouders wonen tijdelijk in Ypenburg en hopen te zijner tijd weer terug te komen in het nieuwe huis. Maar de verwachting is dat het anderhalf jaar gaat duren voordat er nieuwe huizen staan.

LEES OOK: Brandweerman over Haagse gasexplosie: 'Je wilt naar binnen, maar je verstand zegt: buiten blijven'

Lees alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in ons dossier