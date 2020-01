Partijen willen meer aandacht voor Jodenhaat: 'Het is nog springlevend en dat is verschrikkelijk'

Vandaag 75 jaar geleden werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is ieder jaar 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. In de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 1,3 miljoen mensen naar Auschwitz gedeporteerd. Hiervan kwamen ongeveer 1,1 miljoen om het leven. Het grootste deel werd vergast. Ook veel joodse Hagenaars kwamen in het concentratiekamp om het leven. VVD en ChristenUnie/SGP noemen het wegvoeren en de moord op 12.000 joodse Hagenaars 'zonder twijfel de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis'. Een deel van de historie die volgens de partijen ook nooit mag worden vergeten.

De partijen: 'We hebben een grote verantwoordelijkheid richting de 2.000 joodse stadgenoten die anno 2020 in onze stad wonen. Joodse Hagenaars moeten zich in Den Haag te allen tijde veilig en geaccepteerd weten. De realiteit is echter anders. Helaas is antisemitisme vandaag de dag nog altijd springlevend.'

Levendige joodse wijk

VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen wijst erop dat de joodse gemeenschap al eeuwenlang onderdeel uitmaakt van Den Haag. Wat nu Chinatown is, in het oude centrum van de stad, was voor de Tweede Wereldoorlog een levendige joodse wijk. 'Maar ook het mooie pand van Maison de Bonnetterie is ooit gebouwd voor een joodse ondernemer. Het is belangrijk dat we dit deel van de joodse geschiedenis niet vergeten, want zoals universitair docent Bart Wallet al zei tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer: 'Wie Joden louter tot slachtoffer maakt, geeft antisemitisme ruim baan'. Vandaar de oproep van beide partijen om bestaande joodse activiteiten, zoals de digitale joodse stadswandeling van Stichting Joods Erfgoed veel meer te promoten.

Ook doen de partijen voorstellen om antisemitisme steviger en effectiever aan te pakken. Zo moeten scheldpartijen tijdens voetbalwedstrijden met verwijzingen richting Joden harder worden bestreden en willen de partijen dat de politie steviger optreedt tegen Jodenhaat bij demonstraties. Bij uitingen van Jodenhaat tijdens een demonstratie moet de politie optreden en deze beëindigen. 'Op zo'n moment moet niet het devies "zolang het maar rustig blijft qua openbare orde" gelden, terwijl een hele bevolkingsgroep haatdragend wordt bejegend', aldus Grinwis.

'Antisemitisme is springlevend'

Volgens VVD en ChristenUnie/SGP moet de gemeente ook bij het Rijk gaan lobbyen voor een betere registratie van antisemitische incidenten. Verder pleiten ze voor het aanstellen van een 'stedelijk coördinator antisemitisme'.

Volgens Van Oudshoorn hebben beide partijen intensief contact gehad met de joodse gemeenschap bij het schrijven van het plan. Zij zegt geschrokken te zijn van hoe 'normaal' antisemitisme weer lijkt te zijn geworden. 'Wij zijn al bijna niet meer verbaasd als zoiets gebeurt.' Grinwis: 'Het is niet weg. Een paar jaar geleden hoorde je bij demonstraties zowel in het Nederlands als Arabisch teksten die neerkwamen op "Dood aan de Joden". Het antisemitisme in Den Haag is springlevend. En dat vind ik verschrikkelijk.'

