Jean-Louis hielp bij ongeluk op A12: 'Auto sloeg meerdere malen over de kop'

Jean-Louis reed zondagochtend van Utrecht naar Rotterdam toen hij bij Harmelen werd ingehaald. 'Het ging in een flits. In topsnelheid reed een hele snelle Audi voorbij. Vervolgens raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en sloeg vier, vijf keer over de kop', zegt de Rotterdammer. 'Alles lag bezaaid met brokstukken.'

Hij en andere automobilisten renden naar de gecrashte bestuurder. 'Ik dacht: ik moet nu handelen. De automobilist zat nog in de gordel en maakte een gorgelend geluid. Alsof zijn longen waren volgelopen met bloed.'

Rook uit de auto

Hij belde 112 en een andere omstander ontfermde zich over de man. 'We hebben tegen hem gepraat, maar hij reageerde nergens op. Op een gegeven moment begon de auto te roken. Met een brandblusser hebben we de auto geblust, maar we knepen hem wel, want de bestuurder zat bekneld in het voertuig.'

We hebben tegen hem gepraat, maar hij reageerde nergens op

Uiteindelijk is de Rijswijker met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, kan de politie niet zeggen. Jean-Louis hoopt dat mensen een les trekken uit dit ongeluk: 'Denk na voordat je zo hard gaat rijden. Het is gewoon klote, niemand gaat hard rijden met de gedachte: ik ga letsel oplopen.'

'Indruk op me gemaakt'

Jean-Louis werkt in het rouwvervoer en komt normaal gesproken pas na een ongeluk. 'Maar nu zag ik het gebeuren, het heeft wel indruk op me gemaakt. Al kwam de schrik pas achteraf, je beseft niet zo goed wat er gebeurt.'

Inmiddels heeft Jean-Louis contact gehad met de familie van de bestuurder. 'Zij vertelden me dat hij nog in leven is. Hij heeft een klaplong heeft opgelopen en zijn rug gebroken. Hij heeft een leger engeltjes om zich heen gehad.'