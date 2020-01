'Onderzoekresultaten gebruik nekklem bewust weggehouden voor Tweede Kamer'

Zeven medewerkers van de inspectie zijn volgens de krant in 2017 naar de coördinator Integriteit gestapt. Ze dienden klachten in over een cultuur van 'oneigenlijke beïnvloeding', waardoor politiek onwelgevallige conclusies uit hun onderzoeken zijn aangepast of zelfs weggelaten.

Volgens de klokkenluiders was er een verkeerde cultuur binnen de inspectie. Sommige inspecteurs kregen burnout-achtige klachten. Anderen gingen bewust eerder met pensioen. Ook onderzoeken naar de politie, de brandweer en de IND zouden volgens de klokkenluiders zijn beïnvloed. De Inspectie van Justitie en Veiligheid ontkent dat de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd is geweest. 'De Inspectie staat voor de kwaliteit van haar rapporten', staat in het AD.

Night at the Park

Het onderzoek naar het toepassen van de nekklem werd gedaan na de dood van Mitch Henriquez. De Arubaan stierf nadat hij door de politie was aangehouden tijdens muziekfestival Night at the Park, in de zomer van 2015 in het Haagse Zuiderpark.

Twee Haagse politieagenten zijn door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd na het overlijden van Henriquez. Een van hen kreeg vorige zomer in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd voor zijn rol bij de fatale aanhouding. Hij is in cassatie gegaan. De andere agent werd vrijgesproken.

Lees alles over de zaak-Mitch Henriquez in ons dossier