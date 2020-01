Man slaat cafébezoeker neer in Wassenaar

Een 58-jarige man is mishandeld door een man die hij kort daarvoor al in café Rooie Cor in Wassenaar had gezien. In het café maakte de man al een vuistbeweging naar hem. Toen het slachtoffer naar zijn auto liep, liep de man achter hem aan en gaf hem een vuistslag in zijn gezicht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer gaat op dinsdagavond 29 oktober iets drinken bij het café aan de Oostdorperweg. Hij gaat aan de bar zitten. Aan een tafeltje zitten twee andere mannen, waar hij verder geen contact mee heeft. Plotseling maakt één van de mannen een vuistbeweging naar hem, kennelijk als bedreiging.

De 58-jarige man reageert daar niet op en besluit na een half uurtje naar huis te gaan. Als hij naar zijn auto loopt, is op bewakingsbeeld te zien dat de man die ook in het café was, achter hem aan loopt. In de verte staan ze even stil en dan geeft de man het slachtoffer een vuistslag in zijn gezicht.

Mogelijk ook geschopt

Op de beelden is niet te zien wat er verder gebeurd. Het slachtoffer raakt in ieder geval even buiten bewustzijn en komt bij met verwondingen aan zijn gezicht en lichaam. Hij denkt zelf dat hij ook geschopt is, maar dat staat niet vast.

De verdachte is voor de mishandeling gefilmd op het terras van café Rooie Cor. Hij staat op dat moment met iemand anders te praten. Ze lijken elkaar goed te kennen. De man draagt een wit overhemd en heeft een schoudertas bij zich.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem