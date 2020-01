'Vriendelijke klanten' veranderen in overvallers bij Haagse juwelier

'Het gaat niet zo best, helemaal niet. Ik ben bang om op straat te lopen en om in de winkel te komen. Ik werk voorlopig niet. Als ik me een beetje beter voel, ga ik weer werken.' De impact van een overval is groot op de eigenaar van juwelier Khemai aan de Paul Krugerlaan in Den Haag. De dag voor kerst werd hij overmeesterd en vastgebonden door twee mannen, die zich voordeden als gewone klanten.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op dinsdag 24 december is de eigenaar alleen in zijn winkel. Normaal is hij vrijwel altijd samen met zijn zoon, maar die is er die ochtend niet. Om 11.00 uur gaat de bel. Er staan twee mannen voor de deur, die al een aantal keer in de winkel zijn geweest.

'Ze hadden een armband gekocht. Na twee dagen kwamen ze terug met die armband, ze wilden hem niet hebben. Ik heb hun geld terug gegeven. Een derde keer kwamen ze weer. Toen hebben ze weer een armband gekocht. Ze zouden een andere dag terugkomen om die te laten graveren', zegt het slachtoffer.

Duidelijk in beeld

De man doet daarom nietsvermoedend de beveiligde deur open voor de twee. 'Ze kwamen niet binnen als criminelen of overvallers. Ze kwamen als klanten. Ik heb de armband gegraveerd. Het kwam niet in me op dat ze iets zouden gaan doen.'

Tijdens het graveren wachten de mannen rustig tot het klaar is. Ze hebben zich niet vermomd en zijn daardoor goed te zien. Beide mannen zijn kalend, groot en fors gebouwd. Ze spreken Spaans met het slachtoffer, die die taal ook een beetje spreekt.

Handen en voeten vastgebonden

Als de armband klaar is, hebben ze nog een vraag over een collier. De juwelier neemt ze mee naar een vitrine en vertelt er het een en ander over. Dan veranderen de mannen ineens van vriendelijke klanten in overvallers. Tijdens het praten grijpen ze hem vast en tillen hem naar een hoek van de winkel. Daar binden ze zijn handen en voeten vast.

'Dat was een moeilijk moment. Ik dacht: wat gebeurt er, wat gaan ze doen? Gaan ze schieten, of… ik kon niks doen. Ik was vastgebonden, ik kon niks meer doen.'

Bigshopper vol sieraden

Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Er staan mensen voor de etalage en één van de overvallers gebaart dat de winkel is gesloten. De mensen geloven dit kennelijk niet, want ze blijven staan. Dat zorgt er voor dat de overvallers ineens haast krijgen. Eén van hen gooit een bigshopper vol dure gouden sieraden en daarmee rennen de mannen weg, in de richting van de Engelenburgstraat.

Het slachtoffer blijft vastgebonden en in paniek achter. Hij weet zijn voeten los te krijgen en kan alarm slaan. De impact, maar ook de woede is groot: 'Je werkt heel hard en dan pakt iemand anders het af. Zulke mensen hebben geen medelijden met mensen, anders zouden ze dit niet doen', zegt hij.

De politie komt graag in contact met mensen die weten wie de mannen zijn. Ook mensen die ze hebben gezien op hun vlucht vanaf de Paul Krugerlaan, worden gevraagd zich te melden. Mogelijk zijn de sieraden ergens te koop aangeboden en is dat iemand opgevallen.

Weet u wie de mannen zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem