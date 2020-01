Drie mannen overvallen Leidschendammer in zijn slaapkamer

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer ligt op zondag 22 december om 23.30 uur te slapen in zijn huis aan de Burgemeester van Duyvendijklaan in Leidschendam. Op dat moment is op camera's te zien dat drie mannen langs de centrale toegangsdeur van de flat lopen. Waarschijnlijk klimt één van hen de galerij van de eerste verdieping op, want even later is hij binnen.

De verdachten | Beeld: Politie

De man opent de deur, zodat de twee anderen ook naar binnen kunnen. Ze nemen de lift naar boven. Vermoedelijk lukt het ze om via een openstaand slaapkamerraam binnen te komen in het huis van het slachtoffer. Hij krijgt een klap in zijn gezicht met een wapen en één van de overvallers doet zijn arm om de nek van de man, waardoor hij bijna geen lucht meer krijgt. Ze dreigen hem te doden als hij geluid maakt.

De verdachten | Beeld: Politie

Geen geld in huis

De overvallers vragen waar het geld is, maar het slachtoffer heeft helemaal geen geld in huis. Twee van de drie mannen doorzoeken de slaapkamer, terwijl de derde de rest van het huis doorzoekt. Na ongeveer vijf minuten vertrekken ze weer met diverse spullen, waaronder een slof sigaretten. Die is duidelijk te zien op de bewakingsbeelden als de drie de flat verlaten.

Het slachtoffer heeft even wat minder lucht gekregen en is daardoor zo duizelig, dat hij even wegvalt. Daarna slaat hij alarm. Het motief voor de overval is nog onduidelijk. Er was geen geld in huis, terwijl de overvallers daar wel om vroegen. Wie meer weet over waarom ze bij de 63-jarige man hebben toegeslagen, wordt gevraagd zich te melden.

Weet u wie de mannen zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem