Rekening van 82-jarige man geplunderd door zakkenrollers

Een 82-jarige man uit Alphen aan den Rijn is de dupe geworden van zakkenrollers. In de supermarkt is zijn pincode afgekeken en nadat zijn pas was gestolen, is er bijna 1.000 euro van zijn rekening gehaald. De drie verdachten zijn duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 28 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer doet op vrijdag 29 november boodschappen bij Albert Heijn in winkelcentrum Herenhof. Eerst neemt hij geld op bij de geldautomaat in de winkel. Op dat moment staat een vrouw vlakbij hem. Ze kijkt mee terwijl hij zijn pincode intoetst, maar dat heeft meneer niet in de gaten.

Vervolgens volgt de vrouw hem door de winkel, samen met een man. Ze doen een poging om zijn portemonnee uit zijn schoudertas te pakken, maar dat lukt niet. De twee blijven de 82-jarige man volgen en wachten in de winkel tot hij heeft afgerekend. Eenmaal buiten moet zijn portemonnee zijn gestolen, want als meneer thuiskomt is die verdwenen.

Geld opgenomen

Als hij de bank belt, is het al te laat: er is vlak daarvoor bijna 1.000 euro van zijn rekening gehaald. Dat is gedaan door de derde verdachte, een wat oudere man. Hij neemt het geld op bij een automaat in boekhandel Haasbeek in hetzelfde winkelcentrum.

