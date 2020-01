Petitie tegen nachtelijke sluiting huisartsenpost bijna 6.000 keer ondertekend

Vorige week werd bekend dat de huisartsenposten in Voorhout, Leiden en Alphen aan den Rijn vanaf 2021 in de nacht de deuren sluiten. Patiënten moeten 's nachts voortaan naar de post in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. In het weekend blijven de andere huisartsenposten wel gewoon open.

Schreuder en duizenden andere ondertekenaars zijn het daar niet mee eens. 'Veel ouderen hebben geen auto of geld om met het openbaar vervoer naar Leiderdorp te gaan. De dokterspost in Voorhout ligt centraal in de Bollenstreek, daarom moet die openblijven.'

'Er verandert weinig aan de zorg'

Volgens de huisartsenvereniging verandert er weinig aan de zorg die nu wordt geleverd. De rijafstand vanuit Alphen, Leiden en de Bollenstreek naar Leiderdorp valt binnen de wettelijke norm van 30 minuten. Mensen die niet zelfstandig naar Leiderdorp kunnen komen, krijgen thuis bezoek van een huisarts.

Schreuder twijfelt aan die garanties. 'Wat nou als er file staat? In principe staan die er 's nachts niet, maar het zou wel kunnen.' Hij woont in Voorhout in een wijk waar veel ouderen en kinderen wonen. 'Ik weet vanuit mijn eigen omgeving dat veel mensen de huisartsenpost gebruiken. Ik hoor veel boze reacties.'

Met burgemeester om tafel

Hij zette de petitie afgelopen weekend online, inmiddels is die ruim 5.700 keer ondertekend. Als het er 10.000 worden, wil hij ermee naar de burgemeester. 'Dan wil ik met haar rond de tafel zitten, ik hoop dat ze er wat tegen kan doen.'

LEES OOK: 'Sluiting nachtelijke huisartsenposten is geen bezuiniging'