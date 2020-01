Politiek verslaggever Ivar Lingen wordt journalistiek leider bij Den Haag FM

Ivar Lingen is de nieuwe journalistiek leider van Den Haag FM, Den Haag TV en de website. Ivar is geen onbekende bij de omroep. Van 2014 tot 2017 heeft hij als vrijwilliger het programma Nieuwslicht gemaakt en momenteel maakt hij elke zaterdag vanuit de Centrale Bibliotheek het programma Spuigasten voor Den Haag FM. Als journalistiek leider wordt Ivar verantwoordelijk voor alle journalistieke keuzes, daarnaast blijft hij ook zelf verhalen maken.

Ivar is geboren en getogen in Den Haag, afkomstig uit de wijk Leyenburg en begon zijn journalistieke carrière al op 15-jarige leeftijd bij de schoolkrant van De Populier: 'Ik wist toen al dat ik journalist wilde worden. Mijn eerste interview was met Bert van Alphen, die niet alleen nu, maar ook toen wethouder was.' Direct na zijn vwo-diploma begon hij in 2010 als politiek verslaggever bij de weekkrant De Posthoorn en de afgelopen jaren werkte hij onder meer bij Omroep West en Kamerbreed op NPO Radio 1.

Lingen is op en top Hagenaar. 'Zelfs tijdens mijn opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht weigerde ik Den Haag te verlaten en bleef ik hier wonen. Ik werd voor gek verklaard dat ik niet op kamers in Utrecht ging wonen en elke dag zo'n vier uur kwijt was aan reizen. Maar ik wilde mijn stad niet verlaten.' Ivar hoopt dat de Stadsomroep meer zichtbaar wordt en verhalen maakt die impact hebben in de stad. Het liefst zijn de verhalen zo goed dat ze het landelijke nieuws halen.

Beste lokale omroep van Nederland

Hoofdredacteur Henk Ruijl van Stadsomroep Den Haag is heel blij over de komst van Ivar. 'Met hem hebben we een journalistiek zwaargewicht erbij gekregen binnen de omroep. Een collega die ongelooflijk goed thuis is in Den Haag en zeker ook in de politieke verslaggeving zijn sporen heeft verdiend. Samen met Ivar en de redactie hebben we de ambitie om van Stadsomroep Den Haag de beste lokale omroep van Nederland te maken.'