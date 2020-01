Wachtlijsten voor dementerenden worden langer: 'Dus wees er op tijd bij!'

De blik op oneindig, een getekend gezicht. De aquarellen van kunstschilder Herman van Hoogdalem zetten je als bezoeker van de Oude Kerk in Naaldwijk deze maand aan het denken. Wat mankeert deze mensen? 'De gelaatsuitdrukking van deze mensen is heel treffend voor dementie', zegt Otto van den Brink van Alzheimer DWO, de lokale afdeling van de Alzheimerstichting. 'Hun blik is voor mij niet alleen herkenbaar, het hakt er bij mij ook in.'

Volgens Van den Brink moet de tentoonstelling de Westlanders aan het denken zetten. 'Mensen in het Westland lossen graag hun problemen zelf op. Er wonen hier veel ondernemers en oud-ondernemers, en die zijn gewend om het zelf te doen. Dat klinkt mooi, maar daarmee houden ze problemen die mantelzorg soms met zich meebrengt achter de voordeur.'

Wie volgens Van den Brink op tijd aan de bel trekt, kan in overleg met verpleeg- en thuiszorginstellingen de zorg voor nu en later beter afstemmen. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat mensen ver van huis moeten worden opgevangen als het thuis niet meer kan. Verpleeghuizen in het Westland kennen inmiddels een wachttijd van meer dan twee jaar. In 2018 was die wachttijd nog minder dan twee jaar. Elders in de regio kunnen die tijden korter zijn.

Toename dementie

Uit cijfers van Alzheimer Nederland blijkt dat de komende dertig jaar het aantal mensen met dementie in onze regio meer dan verdubbelt. Zijn er op dit moment naar schatting 26.000 mensen met een vorm van dementie, in 2050 stijgt dit aantal naar ruim 60.000. In het Westland is in diezelfde jaren bijna sprake van een verdrievoudiging: van 1700 gevallen nu naar 4600.

Ze stond op en vroeg of ik haar naar huis kon brengen - Anton Heus, over de dementie van zijn vrouw Jennie

Het is voor Anton Heus (87) uit 's-Gravenzande nog best wel wennen. Sinds drie weken woont hij na bijna zestig jaar niet meer samen met zijn vrouw Jennie. 'Het begon zo'n vijf jaar geleden. Dat ik dacht: er is iets mis met haar hoofd', vertelt hij. 'Zaten we samen op de bank, stond ze ineens op en zei ze dat ik haar naar huis moest brengen. Ik heb haar maar in de auto gezet en we zijn een stukje gaan rijden. Moest ik naar haar ouderlijk huis rijden.'

Heus kreeg veel hulp van zijn kinderen. 'Dankzij de steun van hen heb ik al een paar jaar geleden het besluit genomen om Jennie in te schrijven voor een verpleeghuis hier in de buurt', vertelt hij opgelucht. Hoewel Heus de mantelzorg voor zijn vrouw met liefde de afgelopen jaren heeft gedaan, werd het de laatste tijd steeds zwaarder.

'Ze heeft ruim twee jaar op de wachtlijst gestaan, toen kwam er een plekje vrij', gaat Heus verder. 'Het kwam net op tijd. Ik ben blij dat ik haar toentertijd op de lijst heb gezet, maar diep van binnen wil je het niet. Je wil haar het liefst thuis houden, maar het is nu goed zo. Zij heeft rust, en ik ook.'

Opvang voor honderden ouderen nodig

Zorgwethouder Piet Vreugdenhil (CDA) erkent dat de hulp voor dementerenden in de gemeente aandacht verdient: 'Helaas, ik kom nu en in de toekomst honderden bedden tekort en die moeten we gaan realiseren. Dit moeten we samen met de zorgverzekeraars en de instellingen doen.' De wethouder wijst bijvoorbeeld naar ontwikkelingen rond voormalig zorgcentrum De Naaldhorst. Daar zou een nieuw verpleeghuis moeten komen.

'We hopen waar het kan op dat gebied wat dingen te versnellen. Maar voor elders geldt dat we zo tien jaar verder zijn om voor iedereen een oplossing te bieden. Dus ik heb de Westlanders nodig om dit gigantische vraagstuk te beteugelen.'

