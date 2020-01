Uitslag poll ligt op het Haagse stadhuis. 'Helpt bij zoektocht naar ideale burgemeester'

Den Haag moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Dat is nodig omdat Pauline Krikke vorig jaar oktober ontslag nam. Waarnemend burgemeester Johan Remkes vertrekt op 1 juli. Woensdagmiddag vergadert de gemeenteraad over de profielschets waarin de gemeenteraad vastlegt welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben.

Aan de vooravond van dit debat overhandigt Omroep West de uitslag van de burgemeesterspoll aan voorzitter Chris van der Helm van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad (presidium). De poll is bijna drieduizend keer ingevuld. De uitkomst is onder meer dat inwoners een daadkrachtige Hagenaar willen. Of het een man of een vrouw is, maakt de meesten niet uit.

Profielschets

Van der Helm is blij met de poll. 'We gaan deze uitslag aan alle vijftien fracties uit de gemeenteraad geven', zei hij. 'Morgen hebben we een debat over de profielschets en dan gaan we het erover hebben wat hierin moet komen te staan. De uitslag van de poll van Omroep West kunnen we hierin meenemen.'

Volgens Van der Helm is een profielschets belangrijk. 'Het is een belangwekkend onderdeel van het proces. Er staat in wat wij voor stad zijn maar ook welke kandidaat we zoeken. Het helpt ons om de ideale burgemeester voor Den Haag te vinden.'

