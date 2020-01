Coronavirus uitbraak in Nederland? 'Daarvoor moet in China de dam breken'

Het LUMC is goed voorbereid op de behandeling van het coronavirus in Nederland, mocht het zover komen. Dat vertelt Louis Kroes, hoofd Medische Microbiologie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan Omroep West. Toch hoeven we ons volgens Kroes voorlopig nog geen zorgen te maken: 'Het gaat er nu vooral om dat we het virus goed in de gaten houden.'

Sinds enkele weken is de wereld volledig in de ban van het gevreesde 'coronavirus'. Het virus, dat zijn oorsprong vindt in de stad Wuhan in de Chinese provincie Hubei, heeft zich sinds enkele dagen ook vertoond in onder meer de Verenigde Staten, Singapore, Frankrijk en Duitsland. Het virus heeft in China al flink om zich heen gegrepen. Zo'n 100 mensen zijn overleden aan het virus, en enkele duizenden zijn besmet.

Volgens Louis Kroes van het LUMC is het virus nauw verwant aan twee andere coronavirussen: SARS en MERS. Hoewel de huidige variant bij lange na niet zo dodelijk is als zijn oudere broers, is het wel veel besmettelijker. 'Zo'n 10 procent van alle besmette mensen sterft aan SARS. Bij MERS ligt dat nog veel hoger: rond de 35 procent. Bij het huidige virus heeft zo'n 2 procent van de gevallen een dodelijke afloop. Denk daarbij vooral aan mensen die al gezondheidsproblemen hebben', aldus professor Kroes.

Uitwisselingsstudenten

Ook de universiteiten nemen maatregelen tegen het coronavirus. Volgens Caroline van Overbeeke, woordvoerder van de Universiteit Leiden, worden Leidse studenten in China voorlopig niet teruggehaald: 'We hebben contact met de circa dertien studenten die wel in China zijn, maar niet in Wuhan. Zoals de adviezen nu zijn, mág er gereisd worden, met uitzondering van de provincie Hubei. De vraag is wel hoe zinvol het is, omdat de Chinese overheid veel maatregelen treft, waaronder reisbeperkingen.'

Volgens Van Overbeeke raadt de Universiteit Leiden momenteel alle studenten af om naar China te reizen, maar laat het aan de studenten zelf over om dat met hun buitenlandcoördinator te bespreken. 'Het openbare leven ligt grotendeels stil. Reizen naar China door medewerkers en studenten wordt daarom in het algemeen afgeraden door de universiteit.'

Volgens een woordvoerder van de TU Delft is de universiteit momenteel nog bezig om het aantal studenten en medewerkers in China in kaart te brengen. 'Wij volgen in principe de adviezen van het RIVM. Wij raden iedereen af om naar China te reizen, en als studenten of medewerkers recent in China zijn geweest, contact te leggen met de huisarts. Mensen die zich buiten de provincie Hubei bevinden, moeten zelf kiezen of ze terugkomen of niet', aldus de woordvoerder.

'Uitstrooiingen staan op zichzelf'

Ron Beekman, woordvoerder van het RIVM heeft het vooral over 'onzekerheid'. 'We weten nog niet heel veel van dit coronavirus.' Volgens Beekman is de ziekte benoemd tot A-ziekte, wat betekent dat artsen en ziekenhuizen die de ziekte constateren bij patiënten meldplicht hebben. 'Zodra zij een besmette patiënt voor zich hebben moeten ze dat onmiddellijk melden aan het RIVM', aldus Beekman.

Al die maatregelen klinken misschien grimmig, maar volgens Louis Kroes is er nog geen reden tot paniek nu het coronavirus zo dichtbij is. 'Alle uitstrooiingen staan op zichzelf. Het zijn geïsoleerde incidenten die goed gecontroleerd worden. Een uitbraak in Nederland zal niet komen door een enkele patiënt in Duitsland. Daarvoor moet in China de dam breken', zegt Kroes.

'De Chinese overheid probeert het virus nu in te perken in Wuhan. Dat is best wonderbaarlijk. Als dat niet lukt, dan pas ga je echte uitbraken krijgen in andere landen', aldus Kroes.