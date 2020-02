Jacqueline (23) was een 'vergeten kind': 'Ik heb meer dan zeventig hulpverleners gehad'

Jacqueline is nu ambassadeur van Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en voor velen onzichtbaar zijn. Margot Ende-Van den Broek van Het Vergeten Kind zegt in het TV West Nieuws dat er op dit moment 43.000 kinderen in Nederland uit huis zijn geplaatst. Al deze kinderen zijn kwetsbaar en hebben een veilige en vertrouwde omgeving nodig.

Een van de problemen die uit huis geplaatste kinderen hebben, is dat ze steeds met nieuwe hulpverleners te maken hebben. 'Een kind met problemen dat thuis woont heeft gemiddeld te maken met 11,5 hulpverlener in hun korte leven', legt Ende-Van den Broek uit. 'Maar bij kinderen die uit huis geplaatst zijn gaat het om 65 hulpverleners per kind.'

Erg onzeker

Komende week staat in het teken van Het Vergeten Kind. Jacqueline is een van de ambassadeurs die deze week haar verhaal vertelt. 'Mijn vader stierf toen ik zeven was en er zijn veel dingen gebeurd waardoor ik erg onzeker was. Doordat ik steeds andere hulpverleners zag, moest ik vaak mijn verhaal opnieuw vertellen, dus op een gegeven moment zei ik maar dat het goed ging, dan was ik er maar vanaf.'

In totaal heeft Jacqueline meer dan zeventig hulpverleners gehad. Volgens haar komt dit door de manier waarop jeugdzorg in Nederland werkt. 'Er zijn heel veel verschillende soorten hulpverleners die allemaal ongeveer hetzelfde doen, maar dan net onder een ander naampje. Telkens als je zorg of hulp nodig hebt, moet er een indicatie worden afgegeven zodat je de zorg ook echt krijgt. Die indicaties zijn altijd maar van hele korte duur, elke keer wordt er namelijk opnieuw bekeken of je de zorg die je krijgt, nog wel nodig hebt. Bij mij werd een indicatie steeds maar voor 22 weken afgegeven. Daarna moest ik meestal weer iets anders proberen. Zo kom je nergens.'

Veranderingen in zorg

'Wat er volgens mij moet veranderen, is dat instanties meer met elkaar samen moeten gaan werken, zodat je niet overal opnieuw je verhaal hoeft te doen', legt Jacqueline uit. 'Dat is alleen maar pijnlijk en niet goed voor het vertrouwen dat je hebt in mensen. Maar het belangrijkste vind ik dat een hulpverlener langer de tijd moet krijgen om met je te werken. Als je elke 22 weken een nieuwe hulpverlener krijgt, zit je inderdaad zo aan de zeventig hulpverleners. Dat gun je geen enkel kind.'

Ook Ende-Van den Broek pleit voor veranderingen in de zorg. 'Het wordt tijd dat er echt iets gaat veranderen. Het is heel ingewikkeld om snel iets te veranderen. Maar ik denk dat het goed is als jongeren een vertrouwenspersoon uit hun omgeving aan kunnen wijzen, die dan naast de kinderen blijft staan en serieus genomen wordt, zodat er een stabiele factor in hun leven is. Dan pak je het aantal hulpverleners niet direct aan, maar ik denk dat dit wel een oplossing is die je kunt kiezen.'

The Unforgettables

Jacqueline is nu onderdeel van de jongerenraad van Het Vergeten Kind. ze noemen zich 'The Unforgettables'. 'Ik ben nu 23 jaar en kan mijn verhaal goed vertellen, op deze manier kan ik andere kinderen laten weten dat het niet hun schuld is als ze zich ellendig voelen. Als 'Unforgettables' gaan we naar de politiek en de media om hen te laten weten dat deze kinderen niet altijd op de juiste manier geholpen worden.'

Stichting Het Vergeten Kind organiseert sinds 2014 de Week van Het Vergeten Kind, van 29 januari t/m 4 februari. Ter herinnering aan Guusje Nederhorst houdt Stichting Het Vergeten Kind deze dagen in ere want 29 januari is de sterfdag van Guusje en 4 februari was haar verjaardag, maar ook de dag waarop ze is begraven. Het Vergeten Kind heette van 2007 tot en met 2013 de Guusje Nederhorst Foundation.

