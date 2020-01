Grote spandoeken aan Leidse basisschool: 'Ouders vragen ons waarom we wéér staken'

'We hadden ook papiertjes op het raam kunnen plakken, maar met een spandoek van 40 meter komt de boodschap toch wat duidelijker over', aldus de 30-jarige leerkracht. Volgens hem begrijpen niet alle ouders waarom er alweer een staking komt. 'Dat vinden ze niet altijd de juiste manier. Wij staken ook liever niet, maar het is nu gewoon nodig'. En dus zal er donderdag en vrijdag gestaakt worden op veel scholen in de regio.

Het spandoek is gemaakt door de leerkrachten van de basisschool, met hulp van leerlingen. 'We zijn er zo'n vier uur mee bezig geweest', aldus Jesper. 'Vele handen maken licht werk zullen we maar zeggen.'

Aantrekkelijk beroep

De leerkrachten van de basisschool in de Leidse Merenwijk voelen de noodzaak ook begrip onder ouders van de leerlingen te kweken. Maar waarom is de staking dan echt nodig? 'Er moet echt nagedacht worden over de problemen waar het onderwijs tegen aan loopt', vindt Jesper die zelf al zes jaar voor de klas staat. 'Er is een enorm lerarentekort en dus moet het beroep aantrekkelijker worden gemaakt.'

Daarvoor zijn volgens Jesper grote veranderingen nodig vanuit Den Haag en daarom is een staking ook de enige manier om het punt duidelijk te maken. 'De werkdruk is te hoog en het salaris moet omhoog, zodat het beroep kan concurreren met andere HBO-beroepen.'

Met het spandoek willen leerkrachten begrip bij ouders kweken | Foto: Jesper Zijlstra

'Ik hoop op begrip'

De leraar van de Dukdalf weet zelf wel waarom zijn vak zo'n aantrekkelijk beroep is. 'Je ziet de kinderen door kennisoverdracht groeien, dat is mooi om te zien. Daarnaast is het vooral als leerkracht van groep 8 een mooie taak om de leerlingen om de juiste plek te krijgen in het vervolgonderwijs.'

Of de boodschap van de leerkrachten gewaardeerd wordt, zal woensdagochtend blijken wanneer de leerlingen naar school worden gebracht. 'Ik hoop op positieve reacties en begrip voor de stakingen', zegt Jesper.

In gesprek met ouders

Donderdag is er in Leiden een centrale plek waar gestaakt wordt en waar leerkrachten in gesprek willen met ouders, medewerkers, de gemeente en andere instellingen. Ook zijn er workshops, bijvoorbeeld over het fenomeen zij-instromen of over de vraag waar je als docent gelukkig van wordt.

