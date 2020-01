Zoetermeer krijgt nieuw politiebureau

Het huidige politiebureau is verouderd en de afgelopen tijd zijn meerdere opties onderzocht om tot een toekomstbestendige oplossing te komen. Nieuwbouw heeft daarbij de voorkeur gekregen, zo blijkt uit een intentieovereenkomst tussen de gemeente Zoetermeer en politie-eenheid Den Haag.

Het nieuwe bureau moet gebouwd worden op een deel van het huidige parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Vanaf deze locatie heeft de politie goede aansluiting op de hoofdwegen in de stad, aldus de politie en de gemeente.

'Goed nieuws voor inwoners'

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen, maar dat is in de meeste gevallen een formaliteit. Als de raad akkoord gaat, start de bouw van het nieuwe politiebureau halverwege 2021. De verwachting is dat het nieuwe bureau in 2023 klaar is.

Districtchef Waldo de Boer en burgemeester Charlie Aptroot sloten dinsdag een intentieovereenkomst | Foto: Gemeente Zoetermeer

Waldo de Boer, hoofd van het district Zoetermeer/Leidschendam-Voorburg, is blij met de nieuwe locatie. 'Met het nieuwe pand zijn we goed voorbereid op de toekomst. Daarnaast is het goed nieuws voor de inwoners van Zoetermeer. Met dit nieuwe bureau zijn we goed in staat om de inwoners van de stad goed te blijven bedienen en de stad veilig en leefbaar te houden.'

Nieuwe locatie brandweerkazerne

Vorig jaar werd al een nieuwe locatie gevonden voor de brandweerkazerne. Die komt namelijk aan het Abdissenbos in Zoetermeer. Vanaf hier kan de brandweer rechtstreeks via de Afrikaweg uitrukken. Verwachting is dat de nieuwe brandweerkazerne einde 2022 gebruiksklaar is.