Cameratoezicht in 'onrustige' Boskoopse Snijdelwijk met jaar verlengd

Het cameratoezicht rond de Lage Weideflat in de Boskoopse Snijdelwijk wordt met een jaar verlengd. Dat heeft burgemeester Liesbeth Spies in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Sinds september 2019 hangen er camera's in de wijk.

Een groep jongeren terroriseert de Snijdelwijk al langere tijd. Er zou sprake zijn van openbare geweldpleging, belediging, brandstichting, vernieling, geluidshinder en vuurwerkoverlast. Volgens de burgemeester voelen veel bewoners van de flat Lage Weide zich niet veilig. 'Ze vrezen iedere nacht dat ze het volgende slachtoffer zijn. En ze zijn bang om aangifte te doen uit angst voor represailles', stelde Spies in september vorig jaar. Zodoende werd het cameratoezicht ingesteld, in eerste instantie voor een half jaar.

In maart zou dat cameratoezicht opgeheven worden, maar zowel vanuit bewoners als de professionals in de buurt leefde de wens om het cameratoezicht te verlengen. Het camera's blijven daarom tot maart 2021 hangen.

Rust teruggekeerd

Vooral in de zomer van 2019 was er sprake van veel incidenten. 'Het cameratoezicht is een effectief middel is om een vergelijkbare situatie in de zomerperiode van 2020 te voorkomen', aldus de burgemeester. Volgens Spies werpt het cameratoezicht zijn vruchten af en is het 'relatief rustig de laatste maanden'.

Spies benadrukt dat de aanpak van de groep overlastveroorzakers tegelijkertijd nog in volle gang is. Zo vindt er extra toezicht plaats en wordt er extra jongerenwerk ingezet. 'De oplossing van de problematiek in de wijk vergt een lange adem'.