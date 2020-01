Rijswijks raadslid stapt over van lokale partij naar CDA na ontevredenheid

Het Rijswijkse raadslid Mohamed el Majjaoui stapt over van de lokale partij Wij. naar het CDA Rijswijk. Reden voor dat besluit is ontevredenheid over de manier van samenwerken binnen de fractie. De lokale partij is 'overvallen' door het nieuws: 'Zondagavond heeft El Majjaoui namelijk nog aangegeven niet over te stappen'.

Zowel Wij. als het CDA zitten in de coalitie en daarmee komt de meerderheid voor de coalitie niet in gevaar. Door de overstap blijft Wij. met twee raadszetels over en telt het CDA nu vier zetels. El Majjaoui had naast overstappen twee andere opties: zijn zetel inleveren bij Wij. of als eenmansfractie verder gaan.

De eerste optie doet El Majjaoui niet vanwege het naar eigen zeggen grote aantal voorkeurstemmen dat hij kreeg en als nieuwe eenmansfractie doorgaan, leek hem om 'verschillende redenen onwenselijk'. En dus besloot hij zich aan te sluiten bij het CDA. Die partij zegt het volste vertrouwen in de samenwerking met El Majjaoui te hebben. 'Na intern beraad is besloten om in te gaan op zijn verzoek'.

'Afspraken niet nagekomen'

Volgens Wij. schendt het overstappende raadslid eerder gemaakte afspraken. Volgens de partij is er zondagavond een uitgebreid gesprek geweest waarin El Majjaoui gezegd zou hebben niet over te stappen. 'Het is ons niet duidelijk wat hem heeft doen besluiten zo snel op de gemaakte afspraken terug te komen', aldus de lokale partij. 'Ook de afspraak om zijn raadszetel bij vertrek af te staan, is El Majjaoui niet nagekomen.'

Daarnaast had El Majjaoui volgens Wij. met zijn voorkeursstemmen niet het benodigde aantal stemmen voor een volledige raadszetel. 'We betreuren ten zeerste dat hij met zijn beslissing geen recht doet aan de Rijswijkers die op onze partij hebben gestemd.'

Focus op de toekomst

Er is al langer sprake van een verstoorde verstandhouding, zegt de lokale partij. 'We hadden echter de wens er onderling uit te komen. Als gemaakte afspraken echter keer op keer niets waard blijken te zijn, ontstaat een onwerkbare situatie. Met de overstap binnen de coalitie hopen we ons snel weer te kunnen focussen op de toekomst.'

Ook El Majjaoui wil weer vooruit kijken. 'Ik hoop op een voortzetting van de prettige samenwerking', schrijft hij in zijn brief aan de raad.

Niet eerste overstap naar CDA

Het is niet de eerste keer dat een Rijswijks raadslid van een andere partij overstapt naar het CDA. In 2017 stapte Niek van Dam over van Gemeentebelangen naar het CDA. Toen raakte de coalitie haar meerderheid wel kwijt.