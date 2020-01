Besmetting hepatitis A op nieuwe school in Schoonhoven

Op een nieuwe basisschool in Schoonhoven is hepatitis A geconstateerd. De GGD heeft niet bekendgemaakt om welke school het gaat. De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 3 van deze school worden waarschijnlijk donderdag al gevaccineerd. Ook de kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan worden preventief ingeënt.

Sinds het eerste geval van hepatitis A op donderdag 16 januari zijn er nu vijftien besmettingen bekend. Vorige week werden leerlingen van basisschool De Vlieger en de kinderen op de speelotheek Jakobus al preventief gevaccineerd. Omdat het besmette kind ook naar de buitenschoolse opvang gaat worden ook hier alle kinderen en medewerkers ingeënt. In totaal worden meer dan honderd kinderen en dertien volwassen gevaccineerd.

De ziekte heeft zich inmiddels verspreid onder twee peuteropvangplaatsen, twee basisscholen en een middelbare school in Schoonhoven. Ook in Gouda raakte een leerling van een middelbare school besmet. Volgens een woordvoerder van GGD Hollands Midden betreft het nieuwe geval niet dezelfde school als afgelopen week. 'De verwachting is dat morgen ook op deze school iedereen wordt gevaccineerd', aldus de GGD.

Nodige maatregelen genomen

Een aantal scholen in de omgeving heeft na de eerste besmettingen gelijk maatregelen genomen. Basisschool de Vlieger, waar de ziekte op 20 januari zijn kop opstak, heeft samen met GGD Hollands Midden besloten om alle 220 leerlingen en medewerkers uit voorzorg te vaccineren. Vier leerlingen en een leerkracht waren al ziek.

Ook peuterspeelzaal Jodokus in Schoonhoven heeft alle kinderen gevaccineerd nadat twee van hen hepatitis A bleken te hebben. Volgens de directrice van de opvang, Marja Katoen, zijn alle locaties van koepelorganisatie Waardse Kids Kinderopvang op scherp gesteld en zijn de nodige maatregelen genomen. 'Toiletten worden extra schoongemaakt, er worden papieren handdoekjes gebruikt en de begeleiders zorgen dat de kinderen hun handen wassen', aldus Katoen.