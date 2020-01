Minister krijgt gelijk: islamitische basisschool Westland moet er komen

De gemeente Westland krijgt opnieuw de kous op de kop bij de hoogste bestuursrechter: de islamschool in Westland moet er komen. Minister Arie Slob van onderwijs heeft volgens de Raad van State de onwillige gemeenteraad terecht gepasseerd. Directeur Abdelkader Maas is 'bijzonder verheugd' met de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen. Hij hoopt snel met de gemeente om de tafel ten kunnen om volgend jaar augustus zijn islamitische basisschool te kunnen openen.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil niet dat er een islamitische basisschool in de gemeente Westland komt, tegen het eigen gemeentebestuur in. Volgens de meerderheid, aangevoerd door Peter Duijsens van Westland Verstand, is er in Westland geen draagvlak voor een islamitische basisschool. De Raad van State daarentegen wijst op de vrijheid van onderwijs. De Raad heeft al meerdere keren geoordeeld dat die school er moet komen.

Minister Arie Slob van Onderwijs werd door de Raad van State zelfs opgedragen de komst van de islamitische basisschool Yunus Emre in Westland door te drukken, wat hij in juli ook deed. De gemeenteraad bleef weigeren en bracht de zaak in december opnieuw voor de Raad van State. Daar krijgt de gemeente wederom nul op rekest.

'Nu snel aan de slag'

Directeur Abdelkader Maas van Yunus Emre is blij met de beslissing. 'We zullen nou contact gaan zoeken met de verantwoordelijk wethouder om met hem de draad weer op te pakken waar we anderhalf geleden zijn gebleven.' Hij is niet bang dat de gemeenteraad opnieuw een spaak in het wiel zal steken. 'Ik ga er vanuit dat het recht heeft gezegevierd.'

Volgens Maas moet de gemeente nu een locatie kiezen, waarschijnlijk in Naaldwijk. Hij denkt daar volgend jaar te beginnen met tachtig tot honderd leerlingen. 'Het werven van personeel is nog niet aan de orde. Ik begin wel met het aanwijzen van een locatiemanager, iemand die de omgeving en de gemeenschap kent. Die moet nu snel aan de slag.'

