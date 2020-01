Drie jaar cel voor 21-jarige overvaller van tankstation en supermarkt in Delft

De man probeerde in april 2018 een BP tankstation aan de Vrijheidslaan in Delft te overvallen met een nepwapen. Die overval mislukte, maar twee weken later probeerde hij het nogmaals, dit keer bij een supermarkt. Volgens de rechtbank heeft de man de kassamedewerkers bedreigd en geld geëist. Volgens de kassière heeft hij de trekker van het nepwapen meerdere keren overgehaald. Ook had de man ook een stroomstootwapen en een mes vermomd als bankpasje in zijn bezit.

Volgens de rechtbank heeft de man in de maanden sinds de overvallen geen enkele vorm van berouw of spijt van zijn daden getoond. De rechter heeft wel rekening gehouden met de jonge leeftijd van de dader en het feit dat hij voor de overvallen geen strafblad had. De officier van justitie had aanvankelijk vier jaar tegen de man geëist.