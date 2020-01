Duizenden leraren staken: 'We doen dit ook voor hun kinderen'

Het akkoord tussen bonden en werkgevers over een loonsverhoging van 4,5 procent na de onderwijsstakingen van afgelopen november, is volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) bij lange na niet voldoende. De bond wil dat het kabinet zorgt voor structureel extra geld voor de aanpak van het lerarentekort. Volgens de Aob is de actiebereidheid groot, er hebben zich ruim 4.000 scholen aangemeld voor de werkonderbreking van 30 en 31 januari. In Den Haag en omgeving geven ruim 300 scholen gehoor aan de oproep.

Niet alle scholen die deelnemen aan de landelijke staking kampen met dezelfde problematiek, maar verklaren zich solidair met collega's op scholen die daar wel mee te maken hebben, zo laat directrice Marga Vos van de Hofdijckschool in Oegstgeest weten aan Omroep West. 'Daarom gaan we deze twee dagen staken. Het moet onder de aandacht blijven. En we hopen dat de politiek snel iets aan zowel het tekort als aan het geld doet. Want de waardering voor het werk wat we doen, moet ook kloppen', aldus Vos. 'We werken even hard hier op een basisschool als op een middelbare school.'

Solidair

Margreet Osinga, juf van Groep 3, heeft al een paar onderwijsstakingen achter de rug. Ook zij verklaart zich solidair met collega's die donderdag en vrijdag op pad gaan. Zelf deelt ze deze twee dagen nu anders in. 'Ik ga vooral tijd doorbrengen met mijn collega’s. Iets waar we door tijdsdruk nooit aan toe komen.'

Margreet Osinga, juf van Groep 3 | Foto: Omroep West

Omdat maandag een studiedag is, hebben leraren en leerlingen van deze basisschool meteen een lang weekend vrij. Ondanks dat dit voor een aantal ouders wat zeilen bijzetten betekent, valt er nauwelijks een onvertogen woord. Een vader ziet het liever anders, al berust hij toch in zijn lot. 'Ik snap het wel, al begint het wel wat irritant te worden - het is natuurlijk niet de eerste keer. Ze moeten dit wel blijven doen. Maar het belemmert ons als ouders ook.'

'Lekker chillen'

Veel brengen hun kinderen 'gewoon' naar de buitenschoolse opvang. Anderen hebben vrij genomen. De kinderen zijn in elk geval blij met een paar dagen geen school. Een 7-jarig scholiertje weet ook al hoe hij de dagen gaat slijten: 'Lekker chillen op de bank, vijf dagen lang.'

Een woordvoerder van het 's Gravendreef College in Leidschenveen laat weten bekend te zijn met de problematiek, maar daar binnen de eigen scholengemeenschap nog niet mee te maken te hebben gehad. Toch doet de school mee aan de staking, zij het in aangepaste vorm. Zo zijn de leerlingen op donderdag wel vrij, maar niet de leraren. 'Voor de leraren worden donderdag workshops georganiseerd, ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op vrijdag staken er wel een aantal leerkrachten, maar is er ook gewoon les. Die uren worden door collega's overgenomen.'

Oplopend tekort

Een berekening van de Algemene Onderwijsbond laat zien dat dit jaar 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas hebben. Dat aantal kan, als daar niets tegen wordt gedaan, volgens de bond oplopen tot bijna 240.000 leerlingen in 2028. Scholen voor speciaal onderwijs krijgen het nog zwaarder, door het oplopende lerarentekort komt juist onderwijs aan kwetsbare groepen extra onder druk te staan. Ook het voorgezet onderwijs kampt steeds vaker met een tekort aan leerkrachten; steeds meer lessen vallen uit en er komen regelmatig onbevoegde docenten voor de klas te staan. Daarnaast zitten klassen te vol en een aantal scholen overweegt zelfs een vierdaagse schoolweek.

Aob-voorzitter Eugenie Stolk liet na de staking van november al door Omroep West optekenen de druk te willen opvoeren om het kabinet alsnog te bewegen tot maatregelen. Volgens de onderwijsbond staat 90 procent van de leden achter vervolgacties. 'Er moet structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat geld er niet komt, blijven wij actievoeren.'

Kinderen van basisschool de Hofdijckschool in Oegstgeest | Foto: Omroep West

Burn-outs

Woordvoerder van de bond Simone van Geest zegt niet bang te zijn voor overkill na drie keer staken, of boze ouders die steeds iets moeten regelen voor hun kinderen als scholen de deuren dicht houden. 'We staken niet omdat we dat leuk vinden, dat snappen ze over het algemeen wel. We doen dit ook voor hun kinderen.' Van Geest is zelf ervaringsdeskundige met een zoon van zestien in het voorgezet onderwijs. 'Hij heeft eens zes weken geen leraar wiskunde gehad. Die leraar was ziek en er was geen vervanging. Hij was dat uur steeds vrij. Maar dat heeft minder impact dan iemand met kleine kinderen in een kleutergroep. Als er dan geen leerkracht is, moet je als ouders veel meer regelen.'

Volgens Van Geest is door het tekort aan leraren de werkdruk binnen het onderwijs enorm. 'De burn-out-cijfers zijn hoog. Premier Rutte spreekt over het onderwijs als een kansenmachine, naar goed liberaal model. Maar als je geen goed onderwijs hebt, komt er zand in de machine en loopt hij vast.'

Stakingsprogramma

Van Geest verwacht dat de opkomst nagenoeg gelijk zal zijn aan die in november. De teller van aanmeldingen staat momenteel op 4100. 'Maar niet alle scholen melden zich aan via de site. Het aantal kan nog oplopen.', aldus Van Geest.

Op donderdag 30 januari organiseert de Onderwijsbond in Den Haag in samenwerking met de vakbond Leraren In Actie (LIA) en Ouders van Nu een manifestatie en een pop-up klas. Daarbij maken diverse Haagse politici hun opwachting voor een korte toespraak. De manifestatie start om 11.00 uur op de Lange Voorhout. Aansluitend volgt om 12.00 uur een mars naar het ministerie van Onderwijs en het Binnenhof.

