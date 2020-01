Begin woningbouw vliegveld Valkenburg is nabij: 'Het uitstel heeft veel te lang geduurd'

Het heeft even geduurd, maar het ziet ernaar uit dat na vijftien jaar discussie de bouw van vijfduizend nieuwe woningen op het voormalige militair vliegveld Valkenburg kan beginnen. Dat heeft minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven (D66) bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Daarmee hoopt de gemeente Katwijk de woningnood in de regio ietwat te verlichten.

Minister Van Veldhoven heeft de woningbouw op het vliegveld besproken met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf. De minister hoopt dat de werkzaamheden binnen twee weken kunnen beginnen. 'Het uitstel heeft veel te lang geduurd. Er moet echt worden gestart met de bouw.'

Van Veldhoven maakte de nieuwe plannen voor het vliegveld in de Tweede Kamer bekend. Daar reageerde ze op een oproep van regeringspartijen VVD, CDA en D66 om vaart te maken met de plannen voor woningbouw op het vliegveld en om in te grijpen. 'Het is een keer genoeg', aldus VVD-Kamerlid Daniel Koerhaus. Bij radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West reageert wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen Gerard Mostert (CU) van de gemeente Katwijk op de ontwikkelingen: 'We hebben op hoofdlijnen een aantal afspraken gemaakt die we in de komende twee weken gaan uitwerken. Ik hoop dat we nu zo snel mogelijk aan de slag kunnen.'

Roet in het eten

In 2006 werd de militaire vliegbasis in Valkenburg definitief gesloten. Sindsdien wordt er vergaderd over de toekomst van de vliegbasis en wordt het vliegveld door verschillende organisaties gebruikt. Zo gebruikte astronaut Wubbo Ockels het vliegveld in 2011 om zijn 'superbus' tentoon te stellen en werd het vliegveld in 2014 gebruikt als landingsplaats voor apache- en politiehelikopters gedurende de Nuclear Security Summit 2014.

Volgens de originele plannen zouden de eerste bewoners van de nieuwe woningen er in 2020 in kunnen trekken. Dat bleek echter anders te lopen. Een ambtenaar van het Rijksvastgoedbedrijf liet aan de Tweede Kamer weten dat de 'nieuwe eisen' van de gemeente Katwijk roet in het eten hadden geschopt. De gemeente zou wijzigingen hebben geëist die het Rijk meer geld zouden kosten, terwijl dat niet binnen de originele afspraken viel. Nu lijkt het erop dat de partijen een akkoord hebben gesloten.