Brexitdag: Wat betekent het voor de regio en onze ondernemers?

Nadat het Europese Parlement donderdag instemde met het Brexit-akkoord, treedt het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 31 januari 2020 om middernacht Nederlandse tijd. Vanaf dat moment geldt een overgangsfase, tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. Volgens de Rijksoverheid verandert er voor burgers en bedrijven in die periode vrijwel niets. 'Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het Verenigd Koninkrijk gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.' Als zowel het Verenigd Koninkrijk en de EU ermee instemmen kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Pot- en perkplantenkweker Aad Scheffers uit Poeldijk vreest dat strengere regels bij de douane in de toekomst voor vertragingen gaan zorgen tijdens het exportproces. 'Daardoor moeten de planten misschien wel veel te lang in de wagens blijven staan, dat is een spookbeeld.' Daarnaast is hij bang dat hij een deel van zijn afzetgebied kwijtraakt. 'Wij exporteren dertig tot veertig procent van onze productie naar Engeland. Als we dat kwijtraken, is dat een drama. De wereld is groot, dus we gaan uiteraard op zoek naar andere afzetgebieden, maar die zullen er niet één, twee, drie zijn.'

Plantenkweker Aad Scheffers | Foto: Omroep West

'Als we er niet uitkomen, komt er chaos'

Evofenedex uit Zoetermeer, de ondernemersvereniging voor logistieke bedrijven, betreurt de Brexit. 'Wij zien vooral verliezers op het gebied van eenvoudige handel en efficiënte logistiek.' Volgens algemeen directeur Bart Jan Koopman geeft het feit dat er nu duidelijkheid is rondom de Brexit wel rust voor de achterban.

Diezelfde achterban heeft volgens hem de afgelopen tijd al heel wat maatregelen genomen ter voorbereiding op de Brexit. 'Ze hebben allerlei voorzieningen getroffen waardoor er bijvoorbeeld beter ingespeeld kan worden op vertragingen. Daarnaast zijn er ook voorraden aangelegd, voor als er toch een plotselinge harde Brexitdeal komt.' Volgens Koopman kunnen we nog niet helemaal opgelucht ademhalen. 'Engeland stapt dus uit de EU en in de periode tot 2021 wordt gewerkt aan een nieuwe handelsovereenkomst. Als we er toch niet uitkomen met de Britten, kan er alsnog chaos ontstaan.'

'Grote kans op visserij-akkoord'

Voor de Nederlandse visserij komt een belangrijk deel van de vangst uit de Britse wateren. 'Bijna de helft van het volume van onze vis komt daar vandaan', weet Gerard van Balsfoort, voorzitter van de belangenbehartiger voor visserij, PFA. Volgens hem is de kans dat de Brexit grote gevolgen heeft voor vissers uit Nederland niet heel groot. 'De EU gaat namelijk nog met het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over een handelsakkoord, daarin is visserij een belangrijk onderwerp.' Inzet voor de EU in het akkoord is de toegang tot Britse wateren behouden en het gelijk laten blijven van de quota-verdeling.

Als er geen akkoord komt, mogen vissers uit de EU niet meer in Britse wateren vissen. 'Ik kan me niet voorstellen dat dat akkoord er niet komt', aldus Van Balsfoort. 'Voor Britten is de visserijsector klein, maar de handel in diensten en goederen is mega-groot. Mocht er geen deal voor de visserij komen, dan maakt de EU ook geen deal voor de andere sectoren.' Dus komt het wel goed met de visserij, verwacht Van Balsfoort. Wat als het toch fout loopt? 'Dan is er een groot probleem. Er zijn geen alternatieven voor de vissers, alle wateren zijn al vergeven.'

Douaneformaliteiten

Volgens Brexit-deskundige Jan-Willem Thoen van PricewaterhouseCoopers merken ondernemers op korte termijn nog niet zoveel van de Brexit. 'Tot eind 2020 is er een overgangsfase. Daarna is het Verenigd Koninkrijk een derde land. Dat betekent dat er bij in- en uitvoer van goederen procedures gevolgd moeten worden, er douaneformaliteiten zijn en er misschien heffingen komen. Het wordt lastiger.'

