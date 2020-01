Uitzendbureau wil woondorp met 700 arbeidsmigranten in De Lier

Uitzendbureau Tradiro heeft een orchidee├źnkwekerij in De Lier opgekocht om hier een woondorp voor 700 arbeidsmigranten te bouwen. In woonstudio's voor maximaal twee personen moeten voornamelijk Polen en Roemenen worden gehuisvest. Brancheorganisatie Glastuinbouw Westland is enthousiast, de buren van het woondorp houden hun hart vast.

Het woondorp moet aan de Oostbuurtseweg in het buitengebied van De Lier komen te liggen. Op het perceel waar nu nog een kas met schuur staat, moet een complex komen met onder meer sportvelden en een fitnessruimte. Een bezorgdienst van de boodschappen moet er voor zorgen dat de arbeidsmigranten zo min mogelijk van het terrein komen.

Het uitzendbureau wacht nog op groen licht van de gemeente. 'We hebben een concreet plan, de kavel en afspraken', legt Michael Mostert van Tradiro aan mediapartner WOS uit. 'Glastuinbouw Westland is erg enthousiast. We verzoeken de gemeente haast te maken, want we hebben dit plan al ruim een jaar geleden ingediend.' Tradiro verwacht nu wel snel steun van de gemeente te krijgen en dat het park in het eerste kwartaal van 2021 er staat.

Verschrikkelijk veel overlast

De omwonenden zijn het niet eens met de plannen, vertelt buurman Frits Hierck. 'Dit is belachelijk. Zoiets moet je op een industrieterrein doen en niet in bewoond gebied. Je krijgt verschrikkelijk veel overlast.'

Initiatiefnemer Mostert is het hier niet mee eens. 'Ik denk dat dit beter te beheren is. Je kunt beter een centrale locatie hebben in plaats van losse woningen. Hier is 24 uur per dag iemand aanwezig. Bovendien gaan bijna alle mensen in een straal van drie kilometer aan het werk. Ze kunnen op de fiets en dat scheelt veel transportbewegingen.'

Advocaat inschakelen

De buren zien het nog steeds niet zitten. 'We starten een petitie en anders schakelen we een advocaat in', vertelt Hierck. 'Er komen ongeveer zevenhonderd arbeidsmigranten. Dat worden er dan 1.400, want ze douwen heel veel migranten in die huisjes. Dat wordt één berg overlast.'

LEES OOK: Onenigheid in Westland over huisvesting arbeidsmigranten op eigen terrein