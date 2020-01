Eisenlijst voor nieuwe Haags burgemeester is te lang: 'We zoeken iemand die niet bestaat'

De profielschets is de leidraad waarmee de gemeenteraad op zoek gaat naar de meest geschikte burgemeester van Den Haag. De vacature is vrij omdat Pauline Krikke begin oktober vorig jaar ontslag nam. Johan Remkes is waarnemend burgemeester tot 1 juli.

De profielschets bestaat uit zes pagina's en is volgens veel partijen te omvangrijk. 'Het is een tombola aan wensen', zei Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Het lijkt erop alsof we zoeken naar een kandidaat die niet bestaat, een schaap met vijf poten en daar zijn wij van de Partij voor de Dieren niet zo van.' Mariëlle Vavier van GroenLinks sluit zich daarbij aan. 'We gooien een groot net uit en daarmee vangen we kleurloze, kleine musjes. We zoeken kleurrijke ooievaars.'

'Maar wat moet er dan uit?'

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf is het er mee eens dat de profielschets korter kan. 'Maar wat moet er dan uit?', vroeg hij. 'Het zal niet makkelijk zijn om het er daarover eens te worden.' Chris van der Helm, de voorzitter van het presidium van de gemeenteraad beloofde te bekijken of de profielschets hier en daar wat korter en minder gedetailleerd kan.

De meeste partijen benadrukten dat ze het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester 'een Haags hart heeft'. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: 'De nieuwe burgemeester moet voeling met de stad hebben. De burgemeester hoeft hier niet geboren en getogen te zijn, maar hij of zij moet wel de wil hebben om de stad eigen te maken.'

'Groengeel bloed'

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil iemand 'die groengeel bloed door zijn aderen heeft stromen'. 'Betrokkenheid bij de stad is cruciaal', zei Ralf Sluijs van Groep de Mos. De partij ziet het liefst een gekozen burgemeester, maar erkent dat dit wettelijk nog niet kan. Sluijs: 'Als het te kort dag is om het voor deze keer te regelen, dan willen we dit wel bij de volgende keer.'

Hoe wordt een burgemeester gekozen.

De VVD wil in de profielschets extra onderstrepen dat openbare orde en veiligheid een belangrijke taak is van de burgemeester. 'Dat is een vereiste. Want Den Haag is een stad met veel dynamiek en veiligheidsvraagstukken', zei VVD'er De Graaf.

Half februari wordt de profielschets door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Bij deze raadsvergadering is ook de commissaris van de koning, Jaap Smit aanwezig.

Pim Markering vroeg aan de mensen op straat wat zij van de nieuwe burgemeester willen.