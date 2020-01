Haagse raad wil betere info nieuwe burgemeester: 'Niet een kwestie van tekenen bij kruisje'

De Haagse gemeenteraad wil betere en uitgebreidere informatie over de burgemeesterskandidaten die de vertrouwenscommissie naar voren schuift. Zo zou er in de raadzaal een speciale computer moeten komen als de gemeenteraad achter gesloten deuren over de nieuwe burgemeester beslist zodat raadsleden zelf informatie kunnen opzoeken. Verder moet de vertrouwenscommissie meer informatie geven over de kandidaten.

Onlangs berichtte Omroep West dat een deel van de Haagse gemeenteraad op het moment dat de raadsleden een keuze moesten maken, niet wist wie Pauline Krikke was. Krikke werd in maart 2017 burgemeester van Den Haag maar nam na nog geen drie jaar ontslag.

De toenmalige vertrouwenscommissie, die bestond uit zeven raadsleden, had in het diepste geheim gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. Hieruit koos de commissie twee kandidaten, van wie Pauline Krikke die de eerste voorkeur van de vertrouwenscommissie was. Deze twee werden aan de gemeenteraad voorgelegd tijdens een besloten vergadering.

Lekken voorkomen

Maar de meeste raadsleden hadden nog nooit van Krikke gehoord en informatie over haar opzoeken was er niet bij omdat iedereen zijn telefoon moet inleveren bij aanvang van de vergadering om lekken te voorkomen. 'We konden dus alleen afgaan op het verhaal van de vertrouwenscommissie', zei Aisha Akhiat die in 2017 voor de SP in de gemeenteraad zat.

Dit wil de huidige gemeenteraad bij de komende procedure voorkomen. Daarom stelde Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP woensdag tijdens een commissievergadering voor om een speciaal beveiligde computer toe te staan tijdens de besloten vergadering waar gestemd wordt over de nieuwe burgemeester. Die computer die beveiligd zou moeten zijn tegen hacken, moet lekken van de namen voorkomen.

Verantwoorde keuze

Grinwis: 'Ik heb vertrouwen in de vertrouwenscommissie en ik ga ervan uit dat de vertrouwenscommissie ons goed informeert. Maar ik ben eigenwijs genoeg om zelf nog een check te willen doen om mijn beeld te vervolmaken. Zo kunnen we een verantwoorde keuze maken en is het niet een kwestie van tekenen bij het kruisje.'

Ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren wil zelf informatie kunnen opzoeken. 'Zet zo'n standalone computer in de raadzaal', zei hij. 'Dan kunnen we een Google search doen. Anders ben je slechts klapvee. En als de raad besluit dat we geen enkele mogelijkheid krijgen om zelf informatie op te vragen, dan neem ik mijn telefoon gewoon mee naar de vergadering', zo waarschuwde hij.

Meer nadruk op minpunten

De VVD is geen voorstander van een computer. 'Het risico is dat oordeelsvorming een vluggertje wordt', zei VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'En dan kan er ruis ontstaan. Ik vind een computer dus ongelukkig, alhoewel ik de behoefte deel aan volledige informatie.'

De partijen zijn het er wel over eens dat het verslag dat de vertrouwenscommissie naar de gemeenteraad stuurt, uitgebreider moet zijn dan nu het geval is. 'Ik verwacht een kritisch verslag', zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. 'Een verslag waarin niet alleen positieve punten terug te lezen zijn maar waarin ook twijfels bij de kandidaten staan.' Chris van der Helm, de voorzitter van het presidium van de gemeenteraad beloofde dat vastgelegd wordt dat het verslag meer nadruk moet leggen op de 'minnen' van kandidaten.

Achterkamertjes

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV denken een betere oplossing te hebben. Ze willen af van de geheimzinnige procedure en zijn voor een gekozen burgemeester. 'De hele procedure speelt zich af in achterkamertjes waarbij alle punten en komma's geheim zijn', zei Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. 'Welke bunker gaat afgehuurd worden om gesprekken met kandidaten te voeren? Wij willen een gekozen burgemeester.'

Ook de PVV is niet te spreken over de huidige procedure. 'Het is een onzalig proces', zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. 'De vertrouwenscommissie is nog stiekemer dan stiekem. Wij willen meer invloed van de burger.' Maar voorlopig is er geen zicht op een gekozen burgemeester omdat de wet dit niet toestaat en er geen landelijke politieke meerderheid voor is.

Half februari gaat naar verwachting de procedure naar de nieuwe burgemeester daadwerkelijk van start.

