Veel vragen over steekpartij Grote Marktstraat, maar weinig antwoorden

De Haagse gemeenteraad heeft veel vragen over Luis P, de Colombiaan die ervan wordt verdacht tijdens een koopavond op 29 november vorig jaar drie tieners te hebben neergestoken. Maar antwoorden krijgen de raadsleden deze woensdagavond nauwelijks. 'Wij zitten hier ook een beetje met gebonden handen,' aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Want er lopen maar liefst drie onderzoeken naar de achtergronden van het incident dat op die Black Friday voor grote onrust in het centrum van Den Haag zorgt. Daarom kan en mag het stadsbestuur op dit moment niet al te veel kwijt over hoe verschillende organisaties (politie, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, opvang, gemeente, daklozenopvang) hebben gehandeld.

Lang in beeld

Onder aanvoering van SP-fractieleider Lesley Arp had de Haagse politiek een debat aangevraagd over de kwestie. Aanleiding was vooral de onthullingen van Omroep West over hoe de achtergronden van de in Colombia geboren Luis P.. Hij blijkt al lang in beeld bij zorg- en hulpinstanties, justitie en politie. Toch loopt hij op een donkere vrijdagavond gewoon in een drukke winkelstraat om daar met een mes drie willekeurige tieners neer te steken.

'Een onthutsend beeld', vindt Arp. Om vervolgens een reeks aan vragen op de burgemeester en twee wethouders af te vuren. Vrijwel alle andere raadsleden delen die conclusie. 'De overheid moet de veiligheid van burgers waarborgen. Maar die heeft daarbij gefaald', aldus Dubbelaar van Hart voor Den Haag.

Niet de eerste keer

Andere raadsleden wijzen erop dat het niet de eerste keer is dat een iemand die duidelijk bij hulpverleners in beeld is, op een vergelijkbare manier toeslaat. Op Bevrijdingsdag 2018 steekt Malek F. drie mensen neer vlakbij de Haagse Hogeschool. 'Twee keer een soortgelijk incident is toch wel zorgwekkend', stelt Cemil Yilmaz van Nida.

Ook rijst de vraag hoe het nu verder gaat. Kan bijvoorbeeld de verblijfstatus van de in Bogotá geboren man worden ingetrokken?

Buitengewoon betreurenswaardig

Waarnemend burgemeester Remkes benadrukt dat volgens het stadsbestuur sprake is van een 'buitengewoon betreurenswaardig incident'. En dat het meeleeft met de slachtoffers en hun familie. Verder, zegt hij, hebben de hulpdiensten die avond 'goed opgetreden'. Ook laat hij duidelijk doorschemeren dat mocht Luis P. inderdaad worden veroordeeld, hij mogelijk kan worden uitgezet. 'Maar dat is nu nog voorbarig'. Remkes belooft verder nog dat de gemeenteraad een reeks aan documenten kan verwachten. De onderzoeken naar het functioneren van de instellingen, informatie over een proef met de opvang van verwarde mensen, een brief met de lessen die uit deze kwestie worden geleerd. Maar verder kan hij tegelijk juist vanwege die onderzoeken, weinig kwijt.

Datzelfde vertellen ook de wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, maatschappelijke opvang) en Kavita Parbhudayal (VVD, zorg). 'Wij moeten pas op de plaats maken vanwege de onderzoeken.' Wel verklaart de laatste nog dat er donderdag een gesprek is met de GGZ-instellingen. 'Dit is de tweede keer dat zoiets gebeurt in de stad, dat mag niet nog eens gebeuren.'

