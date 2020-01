Onderwijsstaking: pop-upklas bij de Tweede Kamer en Lange Voorhout loopt langzaam vol

Ruim 300 scholen in Den Haag en omgeving zijn deze dagen dicht. Voor kinderen die niet naar school kunnen wordt van alles georganiseerd.

Pop-up klas

Op de Hofweg staat een pop-upklas waar leerlingen les krijgen. Met deze actie willen Ouders van nu aan de Tweede Kamer laten zien dat ze achter beter onderwijs staan. Een van de leerlingen in het tijdelijke gebouwtje is Boudewijn die normaal op de Annie M.G. Schmidt-school zit. 'Soms is er een paar uur geen leraar', zegt hij. 'Dan moeten we gaan tekenen.'

Demonstraties in Den Haag

Op het Lange Voorhout wordt donderdag een manifestatie gehouden. Later vandaag zal er een mars plaatsvinden naar het ministerie van Onderwijs en het Binnenhof. Ook ouders van leerlingen melden zich bij de demonstratie. Er zijn tientallen protestbordjes te zien.

Protestbordjes op het Lange Voorhout | Foto: Omroep West

Ook kinderen vrezen voor de toekomst | Foto: Omroep West

Protestbord op het Lange Voorhout | Foto: Omroep West

Duizenden leraren staken: 'We doen dit ook voor hun kinderen'

Het akkoord tussen bonden en werkgevers over een loonsverhoging van 4,5 procent na de onderwijsstakingen van afgelopen november, is volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) bij lange na niet voldoende. De bond wil dat het kabinet zorgt voor structureel extra geld voor de aanpak van het lerarentekort. Volgens de Aob is de actiebereidheid groot, er hebben zich ruim 4.000 scholen aangemeld voor de werkonderbreking van 30 en 31 januari. In Den Haag en omgeving geven ruim 300 scholen gehoor aan de oproep.

Niet alle scholen die deelnemen aan de landelijke staking kampen met dezelfde problematiek, maar verklaren zich solidair met collega's op scholen die daar wel mee te maken hebben, zo laat directrice Marga Vos van de Hofdijckschool in Oegstgeest weten aan Omroep West. 'Daarom gaan we deze twee dagen staken. Het moet onder de aandacht blijven. En we hopen dat de politiek snel iets aan zowel het tekort als aan het geld doet. Want de waardering voor het werk wat we doen, moet ook kloppen', aldus Vos. 'We werken even hard hier op een basisschool als op een middelbare school.'

Enorm spandoek op Leidse basisschool

Aan basisschool de Dukdalf in Leiden hangt sinds dinsdagmiddag een enorm spandoek met daarop de leus: 'Investeer structureel in onderwijs'. Met die boodschap willen de leerkrachten duidelijk maken waarom er donderdag en vrijdag opnieuw gestaakt gaat worden. 'Er waren ouders die zich afvroegen waarom we wéér gaan staken', vertelt de dertigjarige groep 8-leerkracht Jesper Zijlstra.

Spandoek aan Leidse basisschool de Dukdalf | Foto: Jesper Zijlstra

Door het tekort van onderwijzend personeel staat de 66-jarige Jan Bilgoe nu weer iedere donderdag voor de klas. Vorig jaar ging hij met vervroegd pensioen, maar vanwege het lerarentekort in het basisonderwijs doen steeds meer scholen een beroep op gepensioneerden. 'Ik was van plan om uit te rusten, maar had ook gezegd dat ze me konden bellen als de nood hoog was', aldus Bilgoe.

