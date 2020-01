Oud-nieuwslezer Edvard Niessing mishandeld in Haagse tram

Oud-Omroep West en RTL-presentator Edvard Niessing is tijdens zijn werk als trambestuurder in Den Haag ernstig mishandeld door twee zwartrijders. Dat gebeurde op Koningsdag in 2018. Hij vertelt zijn verhaal nu omdat één van de twee verdachten op 13 februari voor de rechter staat. 'Ik wil aandacht vragen voor de agressie tegen ov-personeel', zegt hij.

'Het was op lijn 16', vertelt Niessing, 'ze stapten in op de Vondelstraat, achter een oudere dame aan. Ik zag dat ze niet incheckten. Twee haltes verder ben ik naar ze toegelopen om ze te waarschuwen dat er controles waren, en dat ze dan de sjaak zouden zijn.'

Het tweetal begint te schelden, roept 'sukkel', en als Niessing dan besluit om ze uit zijn tram te zetten wordt hij door één van de twee mannen van achter aangevallen. Hij krijgt een paar flinke klappen op zijn hoofd. Zijn bril valt op de grond en gaat aan diggelen. Toevallig zit er een dokter in de tram die zich over de bestuurder ontfermt.

'Blij dat ik leef'

Nu zegt Niessing over het incident: 'Ik heb er geen last meer van, maar ik ben wel blij dat ik leef.' Hij vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de agressie tegen ov-personeel. 'Conducteurs op de trein worden bespuugd en aangevallen, kort geleden nog een collega-trambestuurder in Amsterdam. Waar is dat toch voor nodig? Wij zijn de mensen die je van A naar B brengen.'

De voormalige nieuwslezer zit, ondanks het incident, met veel plezier op de tram. 'Voor het geld hoef ik het natuurlijk niet te doen, maar ik vind het gewoon ontzettend leuk. Het gaat me om de lol, die laat ik me niet ontnemen.'

'Ik mis de HTM'

Hij is vol lof over hoe hij na het incident is opgevangen door de HTM. 'Ik ben heel professioneel opgevangen, door collega’s en de directie. Het overkomt meerdere collega’s. Daar praat je over. En dan weer dooorrr.'

Niessing mag inmiddels niet meer rijden in Den Haag, omdat de HTM de regel hanteert dat je na je 70ste niet meer een tram mag besturen. Ook heeft hij er zes halfjaarcontracten op zitten, en daarom moet hij sowieso verplicht een half jaar eruit. Hij hoopt wel weer aan de slag te kunnen in Amsterdam als die zes maanden voorbij zijn. 'Maar ik moet wel zeggen dat ik Den Haag met alle leuke collega's bij de HTM bijzonder mis. Ik heb ook op de Hoftrammm gereden, dat is ook zo leuk. Als ze morgen bellen of ik terug wil dan kom ik terug.'

