Wereldkankerdag: 'Kanker zet je leven op zijn kop'

Kanker zet je wereld op zijn kop. En dat is waarschijnlijk zacht uitgedrukt. Dinsdag is het Wereldkankerdag. Eén dag per jaar om het bewustzijn over het thema kanker te vergroten. In de hele regio zijn mensen met kanker én hun naasten welkom bij allerlei evenementen. Bij inloophuizen voor kankerpatiënten en gratis sportlessen tot informatiebijeenkomsten in ziekenhuizen.

Ook Monique Hokke heeft kanker. Zij is een vaste gast bij het Westlandse inloophuis Carma. Dat huis heeft dinsdag de deuren open. Volgens Annebel Schipper van KWF kankerbestrijding is de dag bedoeld om aandacht te besteden aan alle aspecten van de ziekte: 'We willen het bewustzijn rond kanker vergroten en preventie, detectie en behandelingen aanmoedigen. Maar ook het belang onderstrepen van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker én voor hun naasten of nabestaanden.'

In 2019 kregen 118.000 mensen de diagnose kanker. Dit zijn er tweeduizend meer dan het jaar daarvoor. De toename komt door de bevolkingsgroei en door de vergrijzing. Mensen op hogere leeftijd hebben een grote kans op kanker. De meest voorkomende kankersoorten zijn huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. De ziekte is nog steeds doodsoorzaak nummer één in Nederland.

Overlevingskans gestegen

Zeventig jaar geleden was de overlevingskans als je kanker had 25 procent. 'De meest voorkomende vraag was toen: hoe lang heb ik nog', aldus Schipper. 'Nu overleeft 65 procent de ziekte. Dat komt doordat er voortdurend onderzoek gedaan wordt naar kanker en er steeds nieuwe behandelmethodes ontwikkeld worden.'

In onze regio zijn verschillende organisaties betrokken bij Wereldkankerdag. Fysiotherapeuten geven massages en gratis adviezen, psychologen en ziekenhuizen hebben de deur open staan, evenals inloophuizen. Monique is niet alleen vandaag blij met het inloophuis Carma: 'Het is een fijne plek om te zijn. De ene keer praat je, de andere keer luister je. Ik kom hier ook voor yoga. Het is toch allemaal makkelijker zo onder elkaar.'

Groeiend aantal initiatieven

Annebel van KWF kankerbestrijding ziet een groeiend aantal initiatieven ontstaan waar mensen met kanker terecht kunnen. 'Inloophuizen, praatgroepen en dergelijke zijn vaak het initiatief van mensen die zelf op een manier in aanraking met de ziekte zijn gekomen. Omdat het aantal kankergevallen steeds toeneemt, nemen de initiatieven ook toe. We zien wel een verschuiving van de activiteiten. Ging het vroeger vooral om zakelijke informatie over kanker, nu is er veel meer aandacht voor de psychosociale kant van de de ziekte.'

Monique vindt deze verschuiving belangrijk. 'Ik ben hier eerst een keer bij Carma binnengelopen met mijn man, op de koffie. Later zijn we naar een bijeenkomst geweest waar een psycholoog was die over kanker vertelde. Via haar zijn we bij een coach terechtgekomen. Dat vind ik heel belangrijk, dat we op deze manier ondersteuning krijgen. Er verandert namelijk een boel in je leven en in je relatie als je kanker hebt.'