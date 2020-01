Bijna 800.000 euro schade tijdens jaarwisseling in Den Haag

In totaal noteerde de gemeente dit jaar een schadepost van 763.882 euro aan gemeentelijke eigendommen. De meeste vernielingen zijn aangericht tijdens de jaarwisseling, in totaal een kostenpost van 523.871 euro. Het gaat voornamelijk om door vuurwerk en brand beschadigd asfalt, afvalbakken, ondergrondse containers en speeltoestellen.

Maar ook in de periode van 1 december tot en met 30 december 2019 is er grote schade aangericht, in totaal voor een bedrag van 240.011 euro. Opvallend daarbij is dat bijna de helft van die vernielingen in het stadsdeel Scheveningen was. Het is een bedrag van 47.863 euro. Ook ruim de helft van de vernielingen aan parkeerautomaten vond plaats in Scheveningen. In totaal gingen er dertig parkeerautomaten in vlammen op. De kosten voor het repareren ervan loopt op tot 211.393 euro.

Vreugdevuren en reltoeristen

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes is het lastig om een link te leggen tussen de grote schade op Scheveningen en het afblazen van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Sinds bekend werd dat de vuren niet door konden gaan, was het dagenlang onrustig in de stad.

Remkes: 'Het is lastig om één op één een verband te leggen tussen de beslissing over de vreugdevuren en de schade. Een aantal mensen dat in Den Haag schade heeft aangericht, komt namelijk van buiten de stad. Die zou je kunnen typeren als reltoeristen en niet als mensen die ongenoegen voelen over het afblazen van de vreugdevuren.'

Geen spijt

De burgemeester heeft ondanks de grote schade, geen spijt van het besluit om dit jaar geen vergunningen af te geven voor de vreugdevuren. 'Daar heb ik absoluut geen spijt van', reageert hij. 'Het geheugen is kort. Mensen zijn blijkbaar alweer vergeten dat er een vlijmscherp rapport over de vonkenregen lag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en iedereen is ook de beelden van de vonkenregen vergeten. Ik had het daarom volstrekt onverantwoord gevonden als er een ander besluit was genomen.'

Het is nog onduidelijk hoeveel schade verhaald kan worden op de daders. 'Er is een aantal mensen opgepakt en van geval tot geval wordt bekeken of het mogelijk is om de schade te verhalen', zegt Remkes.

Minder aanhoudingen

Opvallend is wel dat het aantal mensen dat is aangehouden dit jaar bijna de helft minder is dan vorig jaar. Waren er tijdens de jaarwisseling van 2018/2019 nog 78 aanhoudingen, dit jaar zijn dat er 44. Remkes: 'Dat heeft te maken met het stellen van prioriteiten. De politie had het druk met het handhaven van de openbare orde en veiligheid en heeft dus te maken met prioriteitsstelling.'

Om de jaarwisseling in de toekomst veiliger te laten verlopen wil Remkes een gesprek op gang brengen met bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers, verzekeraars, woningbouwcorporaties en het Rijk om zeer gevaarlijke situaties aan te pakken. Bewoners zouden in het uiterste geval uit hun woning gezet moeten kunnen worden.

Panden sluiten

'Alleen een vuurwerkverbod is te beperkt’, zegt hij. 'Ik vind dat burgemeesters de mogelijkheid zouden moeten hebben om panden en woningen te sluiten als er handelsvoorraden illegaal vuurwerk aangetroffen worden. Dat kan nu al bij het aantreffen van harddrugs of hennepkwekerijen.' Remkes wil daarover in overleg met het Rijk.