Goedmakertje drukke Keukenhof: gratis toegang voor Lissenaren

De directie van Keukenhof wil de relatie met de inwoners van Lisse die verkeersoverlast ervaren, verbeteren en hoopt dat met een aantal initiatieven te bewerkstelligen. 'Keukenhof heeft veel invloed op de omgeving en inwoners van Lisse. Veel inwoners genieten jaarlijks van een bezoek aan de bloemententoonstelling en zijn positief over het mooie park. We snappen daarnaast dat er mensen zijn die verkeersdrukte ervaren in de regio. Om iets terug te doen, nodigen wij de inwoners uit om op woensdag 8 april vanaf 15.00 uur onze gast te zijn', aldus directeur Bart Siemerink woensdagavond tijdens een bijeenkomst met een aantal direct omwonenden van het park.

File bij Keukenhof 2019 I Foto: Omroep West

Keukenhof wil een goede buur zijn. Eerder al werden drie rotondes langs de Randweg opgeknapt als onderdeel van de samenwerking tussen Keukenhof en de gemeente Lisse. Met de openstelling van het landgoed en evenementen op die plek, wil de directie die verbondenheid benadrukken.

'Leuke kermis'

In maart krijgen de bewoners van het dorp een uitnodiging voor de Lissedag. Paul Müller, eigenaar van camerawinkel Fotovak en zelf Lissenaar, laat aan Omroep West weten het een goede actie te vinden, al zal hij vanwege zijn werk niet ingaan op de uitnodiging. 'Ik heb het te druk, maar het is een prima initiatief.'

Over de jaarlijkse verkeersdrukte zegt hij: 'Het is een kwestie van aanpassen, maar verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom. Ik moet wel eens naar Hillegom voor spullen en dan sta je bij de N207 nu al vast in de ochtend, laat staan dan. Het is dubbel: enerzijds is het mooi dat zoveel toeristen Lisse en de Bollenstreek komen ontdekken, daar hebben we als ondernemers en horeca allemaal profijt van. Anderzijds is het dan heel druk, de Keukenhof is een leuke kermis. Het is een beetje schakelen, maar ik stel me erop in.'

Keukenhof | Foto: Omroep West

Klein dorp

Medewerkster Marjan Jager van tweedehandskledingwinkel Lemon Hill in Lisse staat er al even nuchter in. 'Ik kom zelf uit Lisserbroek dus die gratis middag Keukenhof gaat aan me voorbij,' lacht ze. 'Maar het is wel een goed initiatief. Of het die acht weken aan verkeersdrukte compenseert, weet ik niet. Ik kan niet voor de bewoners spreken natuurlijk. Ik heb wel een aantal positieve reacties van Lissenaren gehoord op de uitnodiging.'

Waar Marjan wel over mee kan praten, is de enorme verkeersdrukte rond Keukenhof. 'Dat is soms wel een crime, er zijn hier niet veel uitvalswegen. De route die ik rijd, is een drukke toeristische route, bussen vol gaan richting Keukenhof. Er zijn wel wat verbeteringen aangebracht, zoals een vernieuwde entree en een betere verdeling tussen parkeerplaatsen, maar het blijft een klein dorp.' Klagen heeft volgens haar geen zin. 'Je stelt je erop in. Ja, het slibt behoorlijk dicht, maar je weet het.'

Trots en blij

Pauline Goedemans van boekhandel Grimbergen haalde eerder al haar schouders op. Zij gaf aan vooral trots en blij te zijn met de omgeving. 'Die prachtige tulpenvelden en al die andere bloemen. De drukte ervaar ik als iets wat er gewoon bij hoort.'

Keukenhof is dit jaar geopend van 21 maart tot en met 10 mei.