Zes miljoen euro in bed en illegaal wonen, zeven verdachten voor de rechter

Zeven verdachten in een grootscheepse drugssmokkel-, witwas- en spookbewoningszaak moeten deze week in Den Haag voor de rechter verschijnen. Onder de verdachten is ook Donovan A. die werkte als adviseur bij de politie toen hij op 5 maart vorig jaar tijdens een grote politie-actie werd gearresteerd. Opmerkelijk detail: een van de verdachten had meer dan zes miljoen euro cash verstopt in een bed.

Dinsdagochtend 5 maart 2019. Een enorme politiemacht valt de flatcomplexen bij winkelcentrum Ypenburg in Den Haag binnen. Daar worden 24 woningen doorzocht. Tegelijkertijd worden huiszoekingen gedaan in huizen in Nootdorp, Rijswijk, Zoetermeer en Rotterdam. Aanleiding is de ontdekking van 'spookbewoning' in Ypenburg. In flats wonen mensen die niet staan ingeschreven. Uiteindelijk rolt de politie een bende op die verdacht wordt van drugssmokkel, het regelen van illegale woonruimte voor drugshandelaren en het witwassen van drugsgeld via de huur van de appartementen.

Een van de verdachten is Donovan A. Volgens zijn cv op de website LinkedIn was hij adviseur van de korpsleiding bij de Landelijke Eenheid van de politie. Hij was onder meer medeverantwoordelijk voor het vastgoed. A. wordt ervan verdacht tussen 2013 en 2019 woonruimte te hebben geregeld voor criminelen. Ook zou hij informatie uit de politiesystemen hebben gelekt naar zijn medeverdachten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou A. via een bedrijfje zijn betaald met geld dat uit criminele activiteiten afkomstig was. Bij hem werd ruim 550.000 euro gevonden.

Zes miljoen in bed

Een andere verdachte is de 56-jarige Hermelina M. De politie vond in haar huis meer dan zes miljoen euro. Die had ze verstopt in het hoofdbord van haar bed. Bij haar nam de politie ook twee Opel Vivaro's en een Mercedes A-Klasse in beslag. Een duurdere auto vond de politie bij de partner van M., de bijna 60-jarige Frenkie B. Bij hem namen agenten een Porsche Macan in beslag en ook Rolex- en Cartier-horloges. B. wordt verdacht van witwassen van crimineel geld door de huur van woningen in de Haagse wijk Ypenburg te betalen.

Het makelen van de woningen zou volgens het OM zijn gedaan via het bedrijf Alpha Business Solutions BV. Een van de verdachten die daarmee verbonden was had ook een ander vastgoedbedrijf. Dat bedrijf zou ook safehouses hebben geregeld voor bedreigde politici en getuigen, meldde de Telegraaf vorig jaar.

