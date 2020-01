Kleine speeltuinen dreigen te verdwijnen: 'Een heel slecht idee'

Thymo (4) en Caitlin (10) in de speeltuin bij hun huis in Hazerswoude-Rijndijk | Foto: Omroep West

Alphen zet schop in speeltuinen: 'We gaan er kwalitatief op vooruit'

Vier kleine speelplekken staan er aan de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk en stuk voor stuk dreigen ze te verdwijnen. Kinderen kunnen voortaan terecht bij een grotere speeltuin in de buurt. Maar sommige bewoners laten het daar niet zomaar bij zitten. 'We zullen er met z'n allen voor vechten om het niet door te laten gaan.'

In het voorstel van de Alphense wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) worden 28 van de 311 gemeentelijke speelplaatsen opgedoekt. Dat gebeurt mede vanuit financieel oogpunt. 'Op sommige plekken zitten er drie of vier dicht op elkaar of zijn ze niet meer functioneel. Die brengen we nu samen tot één grotere speelplaats. Dat betekent dat we minder speelplekken krijgen, maar er kwalitatief op vooruitgaan', stelt hij.

'Niet leuk', noemt de 10-jarige Caitlin Brommers die mededeling. Samen met haar broertje Thymo (4) vermaakt ze zich prima op het speelplaatsje schuin achter hun huis. 'Ik speel hier heel vaak. Aan die klemrekken hangen vind ik het leukste, daar kun je allemaal trucjes doen.'

Ravotten

Iets verderop woont Wim de Groot aan een andere speelplek in dezelfde straat. Al sinds 1976, toen de huizen daar werden gebouwd. Zijn familie heeft er door de jaren heen geregeld gebruik van gemaakt. 'En dat wordt nu nog steeds gedaan, doordat ik inmiddels kleinkinderen heb. Die zijn 4 en 1 jaar, mooie leeftijden om hier even lekker te ravotten.'

Maar die speeltoestellen gaan dit jaar dus ook weg, als het plan van wethouder Schotanus in februari door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. 'Ik vind het een heel slecht idee', reageert De Groot. 'We zullen er ook met z'n allen voor vechten om het niet door te laten gaan en we zien wel hoe het afloopt.'

Speeltuinbouwer

Schotanus benadrukt dat buurtbewoners mogen meebeslissen over hoe de grotere speeltuinen eruit komen te zien. Dat kan digitaal via de zogeheten Speeltuinbouwer-app. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op die manier in het recente verleden al meerdere locaties vormgegeven.

Caitlin en Thymo hebben al wel ideeën over wat er in zo'n splinternieuwe speeltuin zou moeten komen. 'Een klimrek, een glijbaan en een schommel', somt Caitlin op. 'En dan ook nog een wipkip', vult haar broertje tot besluit aan.

LEES OOK: Tientallen speeltuinen compleet gestript: 'Kinderen begonnen te huilen'