OM eist ruim drie jaar cel tegen Syrische verdachte terreurfinanciering

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van veertig maanden tegen een 43-jarige Syrische man vanwege onder meer terreurfinanciering vanuit Alphen aan den Rijn. Hij zou geld hebben gestuurd naar zijn broer die in Syrië vocht voor de terreurgroepen IS en Al Nusra. Ook zou de verdachte zich schuldig hebben gemaakt aan illegaal bankieren, witwassen, mensensmokkel en mishandeling en belediging van zijn ex-vrouw.

Abdulrazak A. kwam in 2013 vanuit Syrië naar Nederland. Hij zou in de jaren daarna vanuit Alphen verschillende malen geld hebben overgemaakt naar zijn broer Zakaria in de Syrische stad Idlib. Volgens de ex-vrouw van de verdachte was de broer eerst lid van de terreurgroep IS, en daarna van de terreurgroep Al Nusra.

Op een video en een foto zou de broer ook in het jihadistisch uniform van de terreurgroepen zijn verschenen. Bij de vreemdelingendienst in Nederland zou A. zelf verteld hebben dat zijn broer zich in Syrië bij een strijdgroep had aangesloten. Ook zou de Syrische verdachte een gesproken boodschap van zijn broer hebben ontvangen over zelfmoordaanslagen. 'Hij wist dat zijn broer betrokken was bij strijdgroepen', zei de officier van justitie donderdag bij de rechtbank. 'De verdachte heeft indirect bijgedragen aan de verschrikkingen in Syrië.'

'Geen gelovige moslim'

'Ik ga hem niet verdedigen', zei A. donderdag bij de rechtbank over zijn broer in Syrië. 'Maar hij is geen lid van IS of Al Nusra.' Zijn broer is ook geen gelovige moslim. Hij dronk rustig wel eens een borrel. Ook bestreed de verdachte dat hij zijn broer veel geld had gestuurd. Hij had Zakaria één keer 300 dollar gestuurd.

Volgens het OM hield de verdachte zich in Alphen ook bezig met illegaal bankieren. Hij zou via het islamitische Hawala-systeem, waarbij geld zonder tussenkomst van een officiële bank worden gestort, heel vaak bedragen naar Syrië verzonden hebben. Daarbij ging het volgens het OM ook om flinke sommen tot wel 70.000 euro. Abdulrazak A. gaf donderdag bij de rechtbank toe dat hij een Hawala-bankier was. Maar het ging slechts kleine bedragen. 'Honderd of tweehonderd euro, voor ouders die in Syrië waren achtergebleven.'

Mensensmokkel vanuit Libanon

Het OM meent dat de Syriër, die inmiddels in Leiden woont, zich ook heeft ingelaten met mensensmokkel. Hij zou verschillende mensen, waaronder een zus en een neef, vanuit Libanon en Turkije naar Nederland geholpen hebben, via Griekenland en Duitsland. De verdachte reageerde dat hij het alleen maar deed om zijn familieleden te helpen. 'Ik wilde mijn zus graag in mijn buurt hebben.'

De handel en wandel van de Syriër kwamen aan het licht toen hij in september 2017 werd opgepakt in de woning van zijn ex-vrouw in Rijswijk. Tijdens het eten zou hij ruzie met haar hebben gekregen, en dwong hij haar een potje met Syrische sambal leeg te eten. Agenten keken toen in zijn telefoon en kwamen zo de illegale geldstortingen op het spoor.

Eis werkstraf Mohmmad K.

De officier van justitie eiste donderdag ook nog een werkstraf van 180 uur tegen Mohmmad K. (45) uit Alphen. Deze Syrische man zou hoofdverdachte Abdulrazak A. geholpen hebben met het hawala-bankieren. De uitspraak van de rechter is over drie weken.

