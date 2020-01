Gemengde reacties op Haagse begroting: 'Ondanks positieve dingen gaat er iets gruwelijk mis'

De oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen van de nieuwe Haagse coalitie. De verschillende partijen zien vaak wel enkele positieve punten in de begroting, maar vooral de bezuinigingen op de zorg kunnen op veel kritiek rekenen. 'Ondanks dat er ook zeker positieve dingen in staan, gaat er toch iets gruwelijk mis', vat Richard de Mos samen.

De Haagse coalitie presenteerde donderdag voor het eerst de begroting in de huidige samenstelling. Met deze begroting laten de partijen zien hoe zij hun plannen uit willen gaan voeren. Volgens de PvdA, een van de twee partijen die de rol van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft overgenomen, heeft de nieuwe coalitie duidelijk een nieuwe koers gekozen. 'Met de begroting wordt een bocht naar links gemaakt en kunnen we gaan bouwen aan een eerlijke en sociale stad.'

De oppositiepartijen zijn niet blij met de keuzes die de nieuwe coalitie gemaakt heeft. 'De coalitie bezuinigt dit jaar 20 miljoen euro op zorg en jeugd alsof het niks is', reageert Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP. 'Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen van de bezuinigingen voor de mensen in de stad die zorg nodig hebben.'

Ozb-stijging

Volgens Frans de Graaf, fractievoorzitter van de VVD, ontkwam de coalitie niet aan de bezuinigingen. 'Den Haag heeft te maken met een flink financieel tekort en het is goed te zien dat het college dit nu oplost door vooral te snijden in haar eigen uitgaven.' Desondanks gaan de belastingen in Den Haag komend jaar wel omhoog. Zo laat de coalitie de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent stijgen. 'Met ozb-stijgingen zijn wij als VVD natuurlijk nooit blij, maar gelukkig behoort Den Haag nog steeds tot één van de goedkoopste plekken om te wonen.'

De stijging van de belastingen is ook Richard de Mos, nu fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, een doorn in het oog. 'De belasting voor huizenbezitters stijgt met maar liefst tien miljoen euro per jaar. De parkeerkosten gaan omhoog en de hondenbelasting wordt toch niet afgeschaft. Het hart voor onze stad is ver te zoeken.'

Lichtpuntjes

Toch zien de oppositiepartijen ook lichtpuntjes in de plannen van de nieuwe coalitie. Groep de Mos is onder meer blij met de promotie van de Haagse Markt en de aanpak van Den Haag Zuidwest. De Partij voor de Dieren roemt de investering in duurzame straatverlichting. De gemeente gaat dit jaar 1.400 straatlantaarns voorzien van ledverlichting. 'De gemeente ziet eindelijk het licht', complimenteert fractievoorzitter Robert Barker de coalitie.

