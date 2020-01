Rioollucht hangt al maanden in huis Westlands echtpaar: 'Zelfs de buren ruiken het'

De voortuin van Gerbrandystraat in Naaldwijk ligt op donderdagochtend open. 'Hier in de voortuin zit nóg een gebroken rioolbuis,' vertelt bewoner Henk van de Vlekkert.

Eind september begonnen de stankproblemen bij hem en zijn vrouw Anneke. 'Je kunt het vergelijken met een hele oude sloot, waar oude gassen omhoog komen. Een combinatie van zweet, ontlasting en urine, waar je hoofdpijn van krijgt. Het doet echt iets met je gezondheid. Mijn vrouw en ik hebben sinds de geur ontzettende last van hoestbuien.'

'Geur zit door hele huis'

De Westlander heeft zo snel mogelijk contact met woningcorporatie Vestia opgenomen. 'De geur zit door het hele huis. Zelfs de buren hebben er last van. Zij hebben net een baby; ik moet er niet aan denken dat die baby wat oploopt door onze stank, ik voel me verantwoordelijk.'

Hoewel Vestia de geurproblemen in het begin niet geloofde, bleek - nadat een rioleringsbedrijf een kijkje kwam nemen - er wel degelijk wat aan de hand. 'Ze ontdekte een lek in een van de buizen rond de meterkast. Daardoor loopt alle ontlasting in het kruipgat. En dát veroorzaakt die gigantische stank.’

'Al maanden in die geur'

Hoewel deze buis al vrij snel gerepareerd werd, verdween de rioollucht niet. 'We zitten al maanden in die geur. En maar bellen naar Vestia, dat loopt ook in de papieren. Uiteindelijk bleek dat de ontlasting in het kruipgat door de eerste ploeg niet was opgeruimd.’

Voor Anneke is de situatie extra zwaar. Zij heeft een paar maanden ervoor een hersentumor gekregen en de stank in huis, kan ze er eigenlijk niet bij hebben. 'Ze doet emotioneel echt wat met haar,' vertelt Henk over zijn vrouw.

Geen vertrouwen meer

Nadat duidelijk werd dat de geur in huis bleef hangen, door de resten in het kruipgat, werd deze door een speciaal bedrijf leeggezogen. ‘Maar de stank is nóg steeds niet weg,' zucht Henk. 'Deze week bleek dat er nog een rioolbuis in de voortuin – tussen de meterkast en de schuur – finaal doormidden is. Daardoor blijft de ontlasting waarschijnlijk het kruipgat in lekken.’

Op donderdagochtend is ook deze buis gemaakt, maar het echtpaar heeft er nog geen vertrouwen in dat het hoofdstuk 'stank' nu kan worden gesloten. ‘Het kan nog maanden duren, voordat de stank helemaal weg is. En we weten ook niet zeker of er niet nog een lek is. Ze komen deze week nog een keer met een nieuwe rooktest, om te kijken of er niet nog ergens een gaatje zit. We moeten maar afwachten wat dat weer op gaat leveren.'