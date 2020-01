Gemeente Alphen naar politie na lekken vertrouwelijke informatie gemeenteraad

Burgemeester Spies ontving de afgelopen drie jaar ongeveer honderdduizend euro uit neveninkomsten, terwijl dit volgens de gedragscode van de gemeente niet is toegestaan. De burgemeester had die neveninkomsten terug moeten betalen. De afgelopen twee maanden zijn diverse geheime documenten over deze affaire bij journalisten terechtgekomen. De gemeenteraad heeft donderdag onder leiding van de SGP een motie van afkeuring aangenomen. 'Alles moet in het werk gesteld worden om dit soort lekken in de toekomst onmogelijk te maken', zegt fractievoorzitter Hans van Kuijk.

Volgens mediapartner Studio Alphen gaat de gemeenteraad geen aangifte doen. Een meerderheid van de fractievoorzitters is van mening dat dit 'geen zin heeft'. De gemeenteraad besloot ook een nieuwe werkgroep in te stellen die een nieuwe gedragscode op moet stellen. Deze moet in lijn komen te liggen met de landelijke richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Juridisch geen stand

Nadat bekend werd dat de gedragscode van de gemeente strenger is dan de landelijke richtlijn heeft een advocatenkantoor in opdracht van de gemeente Alphen uitgezocht dat de gedragscode juridisch geen stand zal houden. In de landelijke Gemeentewet staat namelijk dat een burgemeester zijn neveninkomsten tot een bepaald bedrag mag houden, en deze wet gaat boven de gedragscode van Alphen aan den Rijn.

De partijen RijnGouweLokaal en de SP stelden donderdag tijdens de raadsvergadering voor om ook een permanente commissie integriteit in te stellen. De coalitiepartijen stemden tegen dit voorstel, waardoor dit plan niet op een meerderheid kon rekenen.

LEES OOK: Alphense burgemeester Spies stortte niet alle neveninkomsten in gemeentekas