In 1967 aangespoelde man is Katwijker Kees van Rijn

Het lichaam van een onbekende man dat in november 1967 op Terschilling is begraven is van Katwijker Kees van Rijn. Dat heeft het coldcase team van de Eenheid Den Haag donderdagavond bekendgemaakt. De 22-jarige Van Rijn maakte deel uit van de bemanning van een schip dat op 28 oktober 1967 verging op de Noordzee. Door nieuwe DNA-testen is de politie er in geslaagd om het begraven lichaam eindelijk een naam te geven.

Van Rijn voer met de KW37 Orion bij Terschelling toen het door de harde storm verging. Alle zes de bemanningsleden kwamen bij de ramp om het leven. De schipper, Jan Nijgh is nog niet gevonden. Het lichaam van Van Rijn spoelde aan op het strand van Terschelling, maar het was niet mogelijk om het lichaam te identificeren. Van Rijn werd daarom als onbekende dode begraven op het eiland.

Eerder deze winter wist de politie met behulp van nieuwe DNA-testen al het lichaam van een andere schipper te identificeren. Voor de nabestaanden van Van Rijn was dit reden om ook DNA af te staan. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft dit vergeleken met de DNA-profielen in het bestand van de politie. Hier werd een match ontdekt, waardoor het lichaam op Terschelling een naam kon krijgen. De nabestaanden van de Katwijker hebben donderdag te horen gekregen dat Van Rijn op Terschelling is begraven.

Eerstegraads familieleden

Het coldcase team van de Eenheid Den Haag begon in 2014 samen met het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) het project Zeeslachtoffers. Volgens teamleider Izanne de Wit van het LBVP dringt de tijd om matches te vinden. De kans om iemand te identificeren is namelijk het grootst bij eerstegraads familieleden. 'Om onbekende doden te identificeren hebben we echt referenten nodig. Ik hoop dat nabestaanden niet meer twijfelen, maar ook DNA afstaan als ze iemand in hun familie missen.'

Sinds 2010 wordt er altijd DNA-materiaal afgenomen van onbekende doden. Door het project Zeeslachtoffers is inmiddels van bijna alle sinds 1920 aangespoelde onbekende drenkelingen het DNA opgenomen in de databank. Nabestaanden van mensen die op zee vermist zijn geraakt kunnen hun DNA nog afstaan. 'We horen steeds vaker dat nabestaanden die in 2014 geen DNA hebben afgestaan, dit alsnog graag willen doen', vertelt Leo Simais van het Haagse coldcase team. 'Die kans bieden we graag.'

