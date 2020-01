Verdachte Haagse moord in Brazilië veroordeeld tot negen jaar cel in drugszaak

Curaçaoënaar Robertico I. werd in februari vorig jaar aangehouden in het Braziliaanse São Vicente, niet ver van de miljoenenstad São Paulo. Volgens de rechter had hij op dat moment 36 pakketten met daarin zo'n 41 kilo xtc in zijn bezit. De drugs zouden voor de verkoop zijn geweest en lagen opgeslagen in een koffer in het appartement waar hij de huurder van was.

De drugs werden gevonden in het huis dat Robertico I. huurde | Foto: Polícia Civil de São Paulo

De advocaat van I. is het niet eens met de veroordeling. Hij overweegt in beroep te gaan, omdat hij vindt dat de politie niet volgens de regels heeft gehandeld tijdens de arrestatie. Volgens hem zijn agenten het appartement zonder gerechtelijk bevel binnengevallen. Ook vindt de advocaat de straf te hoog in verhouding tot de gevonden hoeveelheid drugs.

Van september 2015 tot aan zijn arrestatie in Brazilië werd Robertico I., ook bekend als Tico, internationaal gezocht. Hij zou in juli 2015 op twee mensen hebben geschoten voor café La Suegra in de Herenstraat in het centrum van Den Haag. Een van de slachtoffers overleed. De ander raakte zwaargewond. In de zoektocht naar Tico loofde het Openbaar Ministerie (OM) een beloning van 15.000 euro uit om hem te vinden.

Naar Nederland

De Nederlandse advocaat van Robertico I. zegt vrijdagochtend nog niet op de hoogte te zijn van de veroordeling in Brazilië. Hij zegt dat de regels rond vervroegde invrijheidstelling per land verschillen en volgens hem is het dan ook aan het Openbaar Ministerie om te kijken wanneer de moordverdachte eventueel naar Nederland kan komen. 'Daar ben ik niet bij betrokken.' Vanwege de privacy kan de advocaat niet zeggen of hij al contact heeft met zijn cliënt in Brazilië.

Voor de schietpartij in Den Haag stond eerder ook Mildred M. uit Capelle aan den IJssel voor de rechter. Zij zou Robertico I. na de moord hebben geholpen met vluchten en het OM eiste daarom een jaar cel. De rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs was tegen M. en sprak haar vrij.

