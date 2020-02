Chocola proeven in het theater met Westlander Hidde de Brabander

De bekende tv-kok kan uren over chocola, de geschiedenis en de bereiding vertellen. 'Chocola is geliefd, 17 miljoen mensen houden van chocola, en die paar die er niet van houden die liegen', zegt hij gedecideerd. Van het praten over chocolade naar het theatermaken was geen grote stap.

'Het is typisch Westlands, maar elk goed verhaal begint met een biertje', legt Hidde uit. Het plan om het theater in te gaan begon toen biersommelier Kim Sonneveld een bierproeverij organiseerde in De Naald. ' Ze is een goede vriendin van mij en vroeg of ze ook wat van mijn biertjes mocht schenken.' De Westlander had net een bier op de markt gebracht waarin chocolade is verwerkt.

'Ik blijf banketbakker'

'Ik ben meegegaan om te helpen en na afloop heb ik een paar biertjes achtergelaten voor de theaterdirecteur Nico Baars, omdat hij een liefhebber van bier is. Ik kreeg meteen een mailtje om te bedanken en een nieuwe bestelling.' De twee spraken af en van het één kwam het ander. 'Zo kwamen we op het idee om een theatershow te maken. Ik vind het altijd wel leuk om iets buiten mijn werk te doen, maar ik blijf banketbakker.'

Westlander en nuchter als Hidde is, klinkt het trots uit zijn mond, 'Banketbakker'. Sinds 2018 is hij de derde Nederlander die het Meester Patissier examen heeft behaald. Robèrt van Beckhoven en Rudolph van Veen gingen hem voor. 'Zo mogen anderen me wel noemen, ik heb het examen gehaald en zal daar ook zeker over praten tijdens mijn show, maar in mijn hart blijf ik een banketbakker', relativeert hij.

420 mensen tegelijk chocola laten eten

De plannen voor de avond beginnen al behoorlijk vorm te krijgen. 'Een aantal muzikanten die ik benaderd heb, heeft al toegezegd. De rode draad van de avond is chocola, van cacao tot dessert. Ik zal vertellen, demonstreren en de mensen kunnen proeven.' Hij heeft iets speciaals bedacht om de zaal, waar 420 mensen in passen, allemaal tegelijk chocola te laten eten. Wat dat is, blijft natuurlijk nog even geheim.

