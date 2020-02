Voor het eerst in vijf jaar geen moord en doodslag in januari

In de jaren die volgen, 2016 tot en met 2019, is het iedere eerste maand van het jaar raak. Zo begint 2016 begint met de moord op de 39-jarige Amira. Haar man schiet zijn vrouw dood op de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag om daarna de hand aan zichzelf te slaan.

Foto: John van der Tol

Het jaar daarna wordt op 24 januari Olena Lyubysheva vermoord in haar huis op de Leyweg in Den Haag. Er worden drie verdachten, twee vrouwen en een man, aangehouden. De vrouwen worden al snel weer vrijgelaten. Wendell C., de mannelijke verdachte, wordt na een slepend proces van meer dan twee jaar vrijgesproken door de rechtbank.

Wendell G. in de rechtbank | Tekening: Theresa Hartgers

Moord op Julia

2018 begint met de moord op de 30-jarige Julia Chernyshova. Als de politie de Russische vindt in haar yogastudio op Scheveningen, doen ze een gruwelijke ontdekking: het lichaam blijkt in stukken gezaagd en verstopt in een kist met aarde op het balkon. Als snel wordt haar man, Andrei K., aangehouden. Het lijkt erop dat hij niet kon verkroppen dat zijn vrouw van hem wil scheiden. Anderhalve week later wordt de 59-jarige Wil Vogelaar doodgestoken in zijn huis in Den Hoorn.

Vorig jaar klinken er op 8 januari schoten in de Haagse Schilderswijk. Een 48-jarige Hagenaar ligt dood in de Netscherstraat. Een paar uur later meldt de vermoedelijke schutter zich op een politiebureau in de buurt. Tien dagen daarna wordt op de Weimarstraat in Den Haag de 25-jarige Björn doodgestoken. De aanleiding is een uit de hand gelopen ruzie op Facebook.

'Januari normaal een drukke maand'

Ook landelijk zijn er in de eerste maand van het jaar relatief weinig mensen door geweld omgekomen. 'Maar dan is dit nog weinig', zegt Eric Slot over de vijf slachtoffers dit jaar, die hij telde voor zijn website Moordatlas.nl.

In zijn statistieken ziet hij juist dat januari normaal een drukke maand is op het gebied van moord en doodslag.'In veel relaties barst na de feestdagen de bom. Sommigen lossen dat op met een pistool en anderen met een echtscheidingsadvocaat', is zijn verklaring.

Moordcijfer daalt al jaren

Het lage aantal slachtoffers in de eerste maand van 2020 past in de trend van al jaren dalende moord- en doodslagcijfers. In heel Nederland is dat sinds het begin van deze eeuw gehalveerd, volgens het CBS.

Ook Slot onderschrijft dat. Toch hebben de cijfers geen voorspellende waarde, zegt hij: 'Dit is geen enkele garantie dat het rustig blijft dit jaar'

