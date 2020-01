Steekpartij Grote Marktstraat: staatssecretaris geeft geen antwoord op brandende Kamervragen

GGD Haaglanden, GGZ-instelling Parnassia, de Inspectie Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie. Ze zijn allemaal op één of andere manier betrokken bij het onderzoek naar of en wat er is misgegaan rond Luis P. Uit onderzoek van Omroep West bleek in december dat de man van Colombiaanse afkomst bij partijen bekend stond als gevaarlijk, voor zichzelf en anderen. Die informatie werd niet gedeeld met de daklozenopvang van de Kessler Stichting en de politie.

Zo kon het gebeuren dat de politie P. uitnodigde voor verhoor voor een mishandeling afgelopen zomer, maar hem verzuimde op te pakken toen hij niet op het politiebureau verscheen. Twee weken later steekt hij vervolgens drie tieners neer in hartje Den Haag. Instanties onderzoeken of en waar partijen iets hebben laten liggen. Vaststaat dat Luis bij zijn vrijlating niet werd aangemeld bij het Veiligheidshuis. Waarom dat niet is gedaan, vertelt de staatssecretaris ook niet.

Personen als Luis P. staan doorgaans geregistreerd bij het zogenoemde Veiligheidshuis als ze vanuit een inrichting weer de maatschappij in worden geholpen. In een veiligheidshuis werken zorginstellingen, politie en Openbaar Ministerie samen met als doel 'een veilige en leefbare samenleving te realiseren.'

Controle op verandering nodig

'Nu in de zaak strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan en omdat het proces tegen de verdachte nog moet worden gevoerd, kan over de precieze gang van zaken, geen uitspraak worden gedaan', schrijft hij. 'Dit geldt ook voor de overweging om de verdachte over te plaatsen en de gang van zaken bij die overplaatsing.'

Naar aanleiding van het nieuws over P., eisten verschillende Tweede Kamerleden opheldering van de staatssecretaris. Dat die opheldering nu niet is gekomen, snapt Kamerlid Joba van den Berg (CDA) wel. 'Ik begrijp dat vanwege de onderzoeken die nog lopen, maar wat ik niet begrijp is dat de staatssecretaris de instellingen niet wil verplichten om beter samen te werken.' Blokhuis heeft naar aanleiding van onder meer de incidenten rond Thijs H. gezegd dat bij GGZ-instellingen een cultuurverandering nodig is om informatie over cliënten beter te delen.

Motie ingediend

In reactie op vragen van Van den Berg verwijst Blokhuis naar een eerder antwoord van hem, waarin hij meent dat die cultuurverandering door de instellingen niet af te dwingen is. Daar is de CDA-politica het niet mee eens. Zij hoopt via een motie de controle op betere communicatie tussen hulpverleners toch af te dwingen.

