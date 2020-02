Den Haag is de tweede culturele stad van Nederland en bezoekers beginnen dat te ontdekken

De samenwerking is een vervolg op de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen in 2018. Toen werkten de instellingen voor het eerst samen en dat was een succes, stellen ze. Uitgangspunt is Den Haag nationaal beter op de kaart te zetten. 'Den Haag is de tweede cultuurstad van Nederland', vertelt Hilde Gloudemans van het The Hague Marketing Bureau. 'We komen ná Amsterdam, maar voor Rotterdam en Utrecht. We wijzen bezoekers erop dat er in Den Haag veel te doen is en dat je kan combineren.'

'Dus we wijzen op de iconen van Den Haag zoals het Meisje met de Parel (Mauritshuis), het Nationaal Toneel en de Victory Boogie Woogie (Kunstmuseum). En tegelijkertijd kun je dit combineren met een bezoek aan een andere, kleinere culturele instelling in Den Haag', aldus Gloudemans.

Optische illusies bij Escher en Panorama Mesdag

Een voorbeeld daarvan is de combinatie Escher in Het Paleis en Panorama Mesdag. Het zijn beide musea waar met optische illusies wordt gespeeld. 'Wij zien dat aan bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die Escher in Het Paleis komen bezoeken met een tas van het Mauritshuis in de hand en de hoeveelheid verkochte combinatietickets met Panorama Mesdag', bevestigt Marcel Westerdiep, van Escher in Het Paleis. In 2019 bezochten 176.000 mensen zijn museum en daarmee was dat het beste jaar ooit.

De samenwerking werd in 2019 voor minimaal drie jaar aangegaan. Aan de campagne doen het Kunstmuseum, Escher in Het Paleis, Museum Voorlinden, het Louwman Museum, het Residentie Orkest, Museon, het Haags Historisch Museum, Museum de Gevangenpoort, De Mesdag Collectie, het Nederlands Dans Theater (NDT), Korzo, Beelden aan Zee, Het Nationale Theater, Panorama Mesdag en het Mauritshuis mee. Daarnaast worden de kleinere culturele evenementen, voorstellingen en tentoonstellingen meegenomen in de campagne op basis van de culturele agenda.

